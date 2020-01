Transformers planea una expansión más con dos nuevas películas

La carrera de Vanderbilt incluye cintas como Zodiac (2007), las dos películas de The Amazing Spider-Man (estrenadas en 2012 y 2014) y Murder Mystery (2019).

El segundo proyecto en marcha para Transformers tendrá la firma del guionista Joby Harold, que escribió King Arthur: Legend of the Sword (2017) y que este año estrenará la cinta Army of the Dead que ha dirigido Zack Snyder.

Por ahora no se ha confirmado oficialmente detalles de las tramas de estas dos películas ni qué actores y directores podrían estar involucrados en las mismas.

Esta saga, impulsada por el siempre espectacular director Michael Bay y que ya cuenta con seis películas en su haber, ha recaudado en todo el mundo casi USD 5.000 millones.

Transformers (2007) dio el pistoletazo de salida a estas películas que en 2018 tuvieron su última entrega hasta la fecha, Bumblebee.

Presentada como un spin-off (cinta derivada), Bumblebee supuso una refrescante novedad para una saga que arrasaba en los cines pero que recibía críticas negativas por parte de la prensa.

La joven Hailee Steinfeld encabezó el reparto de esa cinta que sedujo a fans y la crítica con una inspirada mezcla de aventuras ochenteras, humor juvenil y cine de acción al estilo Transformers.

"Obviamente éramos conscientes del hecho de que estábamos haciendo una película en una saga que es enorme. Y es un honor. Pero nos dieron también la oportunidad de crear nuestra propia historia", explicó Steinfeld en una entrevista con Efe en diciembre de 2018.

"Bumblebee es una película más íntima en el mundo de esta descomunal saga. Le debo mucho al director Travis Knight: el hacerme sentir como en casa y el no sentir la presión nada más que por mí misma", añadió entonces.