"Trabajo es trabajo", dijo Mily Britez tras polémica en Tacumbú

“Al final de todo y quiero que se den cuenta, para las personas que miran este video, que se van a dar cuenta de que al final los que trabajamos somos los culpables. Nosotros trabajamos somos los culpables ¿y los poderosos?”, mencionó en un video posteado en su cuenta de Instagram.

Por otro lado recordó que esto es su trabajo y el de su equipo y que presentación en el cumpleaños de Milciades Pedra Gómez, vinculado a la tragedia del Festival Ja'umina, en la tarde de este jueves, fue parte de su trabajo y no se puede negar a cumplir porque ella y su equipo viven de esto y no se pueden negar a trabajar porque tocaría sus bolsillo.

“Ustedes también se van a trabajar y si no van, significa un día de descuento, nos van a tocar el bolsillo, así nomás, solo que nuestro trabajo es más vidrioso. Quiero que se pongan en mi lugar, yo no les puedo decir a los muchachos que no podemos cerrar el show, que no podemos ir a trabajar, nosotros nos ganamos la vida así”, refirió

Para finalizar, recordó que lleva años trabajando “gratis”, en el Buen Pastor, y que justamente ahora, que le toca cobrar la juzgan. La misma lamentó que solo critican a quienes trabajan y no se ponen a pensar a los poderosos que hacen lo que quieren en el país.

“Llevo muchos años trabajando gratis en el Buen pastor, me fui a donar (el show) porque lo hice de corazón y esta vez, ahora que me toca cobrar así como cualquier otro trabajo, así también nos vamos. Agradecemos a todas las personas (que la apoyan) Quiero que tengan en cuenta que al final y al cabo, el paraguayo no le va a recriminar al poderoso, el paraguayo le va a recriminar y le va a dejar por el suelo al trabajador. Nosotros y al fin y al cabo la vida es así. Yo soy una persona honesta, pueden venir a mi casa, soy una persona que tiene todo limpio, mi trabajo es así, sea a lo que me expongo y peor porque soy mujer, así que un abrazo a todos”, finalizó.

Antecedentes

En horas de la tarde de este jueves se realizó una intervención a la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, por la supuesta fiesta de cumpleaños organizada por el interno Milciades Pedra Gómez, vinculado al caso del Festival Ja'umina. El festejo habría sido animado musicalmente por la popular cantante Mily Britez, la excachorrita.

El ministro de Justicia, Daniel Benítez, mencionó a NPY que la información de la fiesta le llegó gracias a un periodista, quien le facilitó el video y de inmediato ordenó una intervención y la destitución de sus cargos al director del penal Antonio Amarilla y al jefe de seguridad Isabelino Godoy.

Según Benítez, el festejo vip se realizó en el área de admisión, a metros de la oficina del director. Debido a esto, se comunicó vía telefónica con el ahora ex director de Tacumbú, quién le manifestó que la cantante había ingresado con permiso para realizar una pequeña serenata a uno de los internos de estaba de cumpleaños.