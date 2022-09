Todos por Thais: campaña que busca salvar la vista de una niña

El retinoblastoma es un cáncer del ojo que comienza en la retina, el recubrimiento fotosensible de la parte interior del ojo. El retinoblastoma afecta con mayor frecuencia a los niños pequeños, pero en raras ocasiones puede afectar a los adultos.

https://twitter.com/SolAracelyCant1/status/1573265858780078082 Yo se que se podra, ayúdame a poder lograrlo, solo hasta hoy, el lunes ya deberíamos de irnossss!!!, xfavor gente ayúdenme a llegar a más personas, a que puedan ayúdanos desde un 2mil ya va sumando, les pido de todo corazón #salvemoselojitodethais pic.twitter.com/U58C17VekB — thais anahi Cantero Mártinez (@SolAracelyCant1) September 23, 2022

Todos por Thais

Su madre, Araceli Cantero, comentó que la pequeña fue tratada en 2019 en el Hospital Acosta Ñu, pero por falta de insumos para la quimio, Thais perdió el ojito izquierdo.

Buscando nuevas alternativas para salvar el ojo derecho de su pequeña, encontró una luz en el Hospital Graacc en Sao Paulo, Brasil. Allí viajan cada mes, desde agosto del año pasado, para que Thais reciba el tratamiento adecuado y la medicación necesaria para sobrellevar la dolencia.

“Esta vez nos toca ir este lunes 26 de setiembre y nos quedamos hasta el 3 de octubre. Luego, nos toca volver para el 28 de octubre. Thais solo tiene un ojito que también tiene el tumor en ese lado y por eso, debe de ser controlada constantemente”, indicó la madre.

En total, son siete días al mes que deben estar en el vecino país y los gastos mensuales por cada viaje y viático son de G. 3.000.000, y en esta vuelta, el monto que necesitan es de G. 6.000.000, ya que se les junto el viaje de dos meses.

Hasta el momento juntaron la suma de G. 4.000.000 y le falta juntar con suma urgencia el monto de G.2.000.000 para concretar su viaje de octubre. Luego, deben volver a juntar de cero para los próximos viajes.

Los viajes de chequeo a Brasil son de suma importancia para diagnosticar si Thais puede entrar a quirófano para realizarse la quimioterapia intraarterial.

“Esta vez nos toca fondo de ojo, resonancia y consulta en diferentes fechas y hora. Dependiendo de eso, verán si se realiza o no la quimio”, añadió.

La joven madre lamenta la poca ayuda de las autoridades y apela a la solidaridad de los paraguayos para que su pequeña no pierda el otro ojo y pueda seguir disfrutando de las actividades que la llenan de vida.

“Intenté con pancheadas y sorteos (reunir dinero), pero no me resultó. Cambiando al real (moneda brasileña) también se me descuenta un poco con el cambio (por lo que salgo perdiendo plata). Thais ya está luchando hace tres años contra el cáncer, y cada vez se nos hace más difícil todo, porque sólo somos ella y yo”, refirió la joven que tiene la fe puesta en Dios y no pierde las esperanzas de conseguir concretar sin tantos obstáculos los recursos para seguir en esta batalla por la salud de su hija.

“Les pido una mano a la gente que con su granito de arena hará una gran diferencia. Thais tiene un tumor en el único ojo y que depende totalmente de nosotros para poder salvarle. Esto implica irnos al país vecino, y por eso, les pido de corazón una ayuda”, agregó.

Para las personas de buen corazón que quieran ayudar a Thais y su madre o ser sus padrinos, se pueden comunicar al (0984) 615-694, con Araceli Cantero, madre de Thais.

También está habilitada la cuenta bancaria, como caja de ahorro en el Banco Familiar, número 16-3087515, con cédula de identidad 2.902.899, a nombre de Petrona Martínez y para giros Tigo, está habilitada la línea (0984) 615-694. Toda ayuda suma para lograr salvar la vista de la pequeña de cinco años que sueña con seguir pintando.