La Ópera de los Ángeles, que él dirige desde 2003, anunció ayer que abrió una investigación sobre el caso; la Ópera de San Francisco canceló el concierto que iba a ofrecer el 6 de octubre y la Orquesta de Filadelfia el que estaba programado para el 18 de setiembre.

Sin ninguna noticia oficial más, ni del entorno del cantante ni de las mujeres que le atribuyen la "conducta inapropiada", la Ópera Metropolitana de Nueva York indicó que mantiene a Domingo en su programa para setiembre, octubre y noviembre, pero aguarda los resultados de la investigación sobre el comportamiento del tenor español anunciada por la Ópera de Los Ángeles.

Nota relacionada: Acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

En Europa, donde tiene compromisos en el Palau de les Arts de Valencia (este de España) en diciembre, para cantar Nabucco, y en el Teatro Real de Madrid, donde cantará en junio La Traviata, no se produjo ninguna cancelación.

Un portavoz de la Royal Opera House de Londres informó hoy a EFE de que mantiene programadas las actuaciones previstas en 2020 del cantante, en julio con Don Carlo: "Tal como están las cosas, actuará en la Royal Opera House según está programado".

"La Royal Opera House no tuvo conocimiento de ninguna acusación relacionada con el tiempo en el que Plácido Domingo estuvo como artista visitante o como director, agregó la misma fuente.

La Ópera de Viena abordará la situación y tomará una decisión tras las vacaciones de agosto, con el inicio de la temporada, según señalaron esta tarde a EFE fuentes de uno de los teatros líricos más prestigiosos de Europa.

Te puede interesar: El "me too" se extiende y genera conciencia social

Domingo tiene programadas tres apariciones en el Macbeth de Verdi a partir del 25 de octubre. También está previsto que participe el 20 de octubre en una gala en la Ópera de Viena en la que, entre otros, recibe un premio a su trayectoria.

El Festival de Salzburgo fue más allá y ayer respaldó al tenor y confirmó que actuará allí los días 25 y 31 de agosto en la ópera de Verdi Luisa Miller.

En su defensa salió este jueves también la soprano Ainhoa Arteta, que debutó en el Teatro Real junto a Plácido Domingo en 2013 y que ganó el concurso para jóvenes cantantes que creó el madrileño, Operalia.

Arteta aseguró que el tenor es "un caballero" y "la persona más respetuosa" que ha conocido en su vida: "Es todo una calumnia" y "una canallada", dijo. Explicó en una televisión española que le parece "una injusticia" lo sucedido: "Me ayudó muchísimo al principio de mi carrera y a mí jamás, y lo puedo decir sobre una Biblia o un polígrafo, no me pidió nada a cambio".

Lea más: El tenor Plácido Domingo critica "la avalancha tremenda" de la música pop

"Es un caballero por encima de todo, un señor al que le pueden gustar las mujeres ¿Y qué hay de malo en eso? ¿A cuántos hombres le gustan las mujeres? Antiguamente esto se llamaba ligar, si es que se le llama de alguna manera, pero de esto a que hagan ver que es un acosador cuando es la persona mas caballerosa y respetuosa que he conocido en la vida, jamás de los jamases", enfatizó.

La soprano (1964) recordó que cuando ella empezó su carrera se dijo que se acostaba con Plácido Domingo. "Jamás en la vida tuve una relación con Plácido Domingo. Si ese bulo que soltaron hay mucha gente que se lo cree pues... Hoy día es muy fácil difamar y hundir a una persona. Es totalmente injusto", criticó.

La mezzosoprano María José Montiel, con quien Domingo ha coincidido en varias ocasiones en zarzuelas como Luisa Fernanda, señaló a EFE que a ella "nunca" la acosó.

La diputada del partido de extrema derecha Vox Carla Toscano publicó un mensaje en su cuenta de Twitter afirmando que Domingo es una "nueva víctima" de la "tiranía del MeToo y del feminismo", "con acusaciones imposibles de probar después de 30 años".