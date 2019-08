Acusan a Plácido Domingo de acoso sexual

Según Associated Press (AP), ocho cantantes y una bailarina señalan a Plácido Domingo como autor de acoso sexual durante los 80, pero el mismo siguió haciéndolo durante tres décadas más.

El artista, cuya próxima actuación será el 25 de agosto en el Festival de Salzburgo, donde interpretará la ópera Louisa Miller, junto a Nino Machaidze y Cecilia Molinari, explica a AP que las "alegaciones" de "individuos anónimos" que cita la agencia "datan al menos de 30 años atrás" y son "profundamente preocupantes" e "inexactas".

Nota relacionada: Plácido Domingo impone una nueva marca

Plácido Domingo dice que le parece "doloroso" escuchar que pudo "trastornar" o "incomodar" a alguna mujer sin que importe cuánto tiempo haga de eso y a pesar de sus "mejores intenciones".

"La gente que me conoce o que ha trabajado conmigo sabe que no soy alguien que dañe, ofenda o avergüence a nadie", señaló Domingo, según la agencia.

"Reconozco que las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado. Soy un afortunado y privilegiado por tener una carrera de más de 50 años en la ópera y mantendré los más altos estándar", añadió el artista, director de la Ópera de Los Ángeles y creador del concurso para jóvenes cantantes Operalia.

Nota relacionada: El tenor Plácido Domingo critica "la avalancha tremenda" de la música pop

De todas las personas que aportan su testimonio en la información de la agencia solo se identifica a una, la mezzosoprano Patricia Wulf, porque el resto alega que de dar su nombre podría sufrir "represalias" en sus carreras.

Las entrevistadas indican que contaron sus casos a raíz del movimiento #MeToo, aparecido con motivo de las acusaciones de acoso sexual contra el director de cine Harvey Weinstein en 2017.

"Estaba totalmente intimidada y sentía que decirle que no sería como decirle que no a Dios. ¿Cómo le dices que no a Dios?", expresó una de las afectadas que pidió el anonimato. Era el año 1998, la mujer tenía 27 años cuando se anunció que el tenor sería el nuevo director artístico de la Ópera de Los Ángeles.

Declaró que, tras conocerse en un ensayo, Domingo comenzó a llamarla a su casa para hablar sobre posibles papeles. Pero luego disminuía el volumen de su voz y le hablaba “como Plácido” para invitarla a tomar una copa, ver una película o a desayunar en su departamento.

Otra mujer tenía 23 años cuando sufrió los acosos de Domingo, durante 1988.

Ella era cantante de la Ópera de Los Ángeles y fue seleccionada para besar al tenor en una escena donde había una orgía. Ella recordó que luego del beso, se tuvo que limpiar la saliva de su cara, pero segundos después el hombre le susurró al oído “ojalá no estuviéramos en el escenario”.

Posteriormente, Domingo empezó a llamarle a su casa frecuentemente, a pesar de que ella no le había dado su número. Alegó que ella era una buena cantante y le quería ayudar. “Yo no había empezado aún, me sentía halagada, anonadada y entusiasmada. Pero luego se volvió anormal”, aclaró.