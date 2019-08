Taylor Swift estrena su nuevo sencillo: Lover

La cantante estadounidense del pop invitó a sus fans y el público en general, a través de Twitter, a ver el vídeo del nuevo tema musical cuyo estreno será el jueves de la próxima semana, en la víspera del lanzamiento del álbum Lover, previsto para el 23 de agosto.

Nota relacionada: Taylor Swift publicará el 23 de agosto su nuevo disco Lover

Taylor Swfit es una de las figuras más exitosas del pop contemporáneo. En su próximo disco, contará con 18 canciones en total, de las cuales también ya se conocen el single ME! Y You Need To Calm Down.

Efe señaló en una publicación que, desde los inicios en la música con el country, Swift, que cumplirá 30 años en diciembre, evolucionó hasta convertirse en toda una estrella global del pop.

Embed

Con su disco 1989 (2014), que contenía temas como Blank Space, Shake It Off, Bad Blood y Wildest Dreams, la cantante ganó el Grammy al álbum del año y alcanzó la, por ahora, cima de su carrera. En total, Swift cuenta con 10 Grammy en su palmarés.

Por otro lado, la cantante, que tiene 83 millones de seguidores en Twitter y 118 millones en Instagram, forma parte del reparto de la película Cats, basada en el exitoso musical homónimo de Broadway y que llegará a la gran pantalla en diciembre.

Lea también: Representante de Justin Bieber compra antigua discográfica de Taylor Swift

Lover será la primera discografía de la artista que verá la luz después de que el empresario estadounidense Scooter Braun, conocido por representar a artistas como Justin Bieber y Ariana Grande, acordó comprar por unos USD 300 millones el sello musical Big Machine Label, discográfica que tenía las creaciones de Taylor Swift.

El sello musical creció en paralelo a la carrera de estrella pop, ya que ella fue su primer fichaje, en 2005, y publicó en él sus seis álbumes. El año pasado se desligó de la firma y se pasó a Republic Records, de Universal.