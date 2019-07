Representante de Justin Bieber compra antigua discográfica de Taylor Swift

Big Machine, sello musical de Sheryl Crow, Lady Antebellum o Florida Georgia Line, creció en paralelo a la carrera de Taylor Swift, ya que ella fue su primer fichaje, en 2005, y la estrella del pop publicó en él sus seis álbumes. El año pasado se desligó de la firma y se pasó a Republic Records, de Universal.

Swift, de 29 años, reaccionó a la noticia en la red social Tumblr acusando al dueño de Big Machine, Scott Borchetta, de no entender la "lealtad" más allá de un contrato, y a Scooter Braun de someterla a un "bullying incesante y manipulador" durante años.

"Scooter me ha despojado de mi trabajo vital, que no he tenido la oportunidad de comprar. Esencialmente, mi legado musical está a punto de ir a las manos de alguien que ha intentado desmantelarlo", escribió Swift, para quien Borchetta y Braun buscan "controlar a una mujer que no quiere ser asociada con ellos", y con "perpetuidad".

Una persona conocedora de las condiciones del acuerdo entre Swift y Big Machine dijo al WSJ que la cantante podría haberse hecho con el control de sus grabaciones si hubiera firmado un nuevo contrato en lugar de irse a otra discográfica, pero Swift indica en su texto que no estuvo de acuerdo con los términos que se le ofrecían.

Debido a la popularidad de la cantante y el mánager, la noticia ha generado reacciones de otras celebridades, el primero de ellos Justin Bieber, ya que Swift ilustró con una foto suya cómo Braun la acosaba junto a otro de sus clientes, el rapero Kanye West.

Bieber se disculpó por emprender entonces una acción "insensible" contra Swift pero defendió a Braun, igual que Borchetta, que aseguró no haber "experimentado" nunca la animadversión de la cantante por el mánager y dijo confiar en que este será un "guardián honesto de Taylor y su música".

Borchetta se defendió de las críticas

Por su parte, el titular de Big Machine, Borchetta, sostuvo que el padre de Swift estaba al tanto de la transacción. Según su versión, le había avisado unos días antes al respecto.

Inclusive afirmó que estaban negociando para que la artista obtuviera los derechos sobre sus álbumes. La artista tuvo todas las chances de no solo adueñarse de sus grabaciones, sino de cada video, foto y todo lo asociado a su carrera, pero ella decidió dejar la discográfica.

Defendió a Braun en el caso de bullying y aseguró que el acusado estuvo siempre a favor de Swift.