Tatiana Benítez con otro título mundial

“Mi donante y yo estamos celebrando esta nueva conquista”, expresó en charla con Corporación Deportiva Fénix. “En estos dos años que tuve desde España, las exigencias cambiaron, no fue nada fácil para mi, he entrenado muchísimo, mi juego cambió, la cancha fue diferente, el clima diferente, así que todo fue distinto y a eso tuve que adaptarme”, expresó. “Este mundial con respecto al primero no fue nada fácil, pero tampoco difícil, porque he tenido más aplomo, ya pude controlarme más, en España cuando estaba frente a la pelota, temblaba, era mucha la presión, porque no sabía como iba a terminar”.

“Más allá de representar a Paraguay en los Juegos de Trasplantados es una oportunidad de hacer conocer lo que estamos haciendo en Paraguay, y gracias al donante, estoy pudiendo hacer deporte y suelo incentivar a otras personas que también como yo recibieron órganos, que se animen a hacer deporte, porque algunas veces me siento sola en este tipo de competencias”, subrayó.

Además de esta consagración en Newcastle, Gran Bretaña, Tatiana ganó recientemente en Salta, Argentina; fue declarada ciudadana ilustre en San Lorenzo, Paraguay, y joven sobresaliente por la Junta Municipal de Asunción, todo en poco tiempo de esta joven que no dudó en hacer deporte, cuando tuvo otra oportunidad de vida.