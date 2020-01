Tarantino, Scorsese y Almodóvar buscan ir a unos Oscar con todo por decidir

Y las quinielas valen esta vez de muy poco en un año de extraordinaria calidad en el cine, tanto dentro como fuera de Hollywood.

Se ha reservado hueco de honor en el Oscar a Mejor Película a auténticos acontecimientos fílmicos como The Irishman, de Martin Scorsese, y a Once Upon a Time... in Hollywood, de Quentin Tarantino, pero prácticamente tienen también su sitio garantizado enormes cintas como 1917, de Sam Mendes (ganadora del Globo de Oro al mejor filme dramático), y Marriage Story, de Noah Baumbach.

Y las que vienen por detrás no desmerecen en nada a las anteriores: Jojo Rabbit, Little Women, Ford v Ferrari, Joker, Bombshell, The Two Popes y el fenómeno surcoreano de Parasite también serían muy dignas contendientes al premio gordo de los Oscar.

Es, precisamente, Parasite la que se presenta como principal obstáculo de la española Dolor y gloria en la categoría de Mejor Cinta Internacional, un apartado en el que son las dos grandes favoritas.

También cuenta con muchas opciones de salir con una nominación bajo el brazo Antonio Banderas, el protagonista de la cinta de Pedro Almodóvar y que figura como contendiente destacado en el apartado de Mejor Actor.

Si finalmente logra la que sería la primera candidatura al Oscar de su carrera, Banderas podrá presumir de haberla obtenido en un año tremendamente difícil, con actuaciones masculinas de la talla de Joaquin Phoenix en Joker, Adam Driver en Marriage Story, Leonardo DiCaprio en Once Upon a Time... in Hollywood, Taron Egerton en Rocketman y Robert de Niro en The Irishman.

Y en la categoría de Mejor Actriz, se espera que acompañen a Renée Zellweger -favorita al Óscar por Judy tras su victoria en los Globos de Oro- otras artistas como Scarlett Johansson (Marriage Story) y Saoirse Ronan (Little Women).

En cuanto a la Mejor Dirección, se prevé, asimismo, una gran acumulación de pesos pesados del cine con realizadores como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Sam Mendes, Greta Gerwig, Bong Joon-ho, Noah Baumbach y Taika Waititi luchando por la nominación.

Además, los fans latinos cuentan con una importante baza de la mano de Jennifer López, que acaricia su primera candidatura en la gran gala del cine como Mejor Actriz de Reparto por Hustlers.

Más difíciles, aunque ni mucho menos imposibles, son las candidaturas españolas a Mejor Guion original para Pedro Almodóvar y a Mejor Banda Sonora para Alberto Iglesias por Dolor y gloria.

Y The Irishman también podría dar alegrías para los hispanos en el apartado de Mejor Fotografía, si fuera nominado el mexicano Rodrigo Prieto, y en el de Mejores Efectos Especiales, si consiguiera la candidatura el argentino Pablo Helman.

Debido a que este año los Oscar se celebran antes que en otras ocasiones, la temporada de premios de Hollywood se va a desarrollar a una gran velocidad: los Globos de Oro ya se entregaron el pasado 5 de enero y en las próximas tres semanas tendrán que compartir protagonismo y cuadrar sus agendas todos los premios de los sindicatos, los Spirit, los Bafta, etc.