Sueños dorados sobre ruedas

“Muy contento por el resultado obtenido y ahora a seguir trabajando para Asu2022, es un buen inicio de preparación, pero hay que seguir trabajando. La medalla de oro es la más importante para mí, fue una prueba muy bonita, muy emocionante”, comentó vía Zoom.

LAS PRUEBAS. ‘’Fue todo muy rápido, con poco descanso entre cada serie clasificatoria, ahí se demuestra el nivel y el estado en el que estamos, hay que mejorar, sí, siempre hay que mejorar, pero estamos en buenas condiciones’’, y añadió: “Las medallas de plata fueron en las pruebas de 500 y 1000 metros, son dos pruebas donde hay que tener una muy buena salida y resistencia, hay que saber moverse en el grupo que sale a la carrera, iremos adquiriendo todas esas habilidades con los entrenamientos y las competencias”.

QUÉ SE TIENE EN CUENTA. ”En los deportes sobre ruedas hay que hacer mucho entrenamiento físico, tener mucho cardio, mucha potencia y resistencia a esa potencia para poder hacer tres o cuatro fases de clasificación y lograr un buen resultado para la final, claro, también se debe tener habilidad y técnica, por eso es tan emocionante y está lleno de adrenalina este deporte’’.

el nivel técnico. ‘’Las medallas de oro estuvieron muy repartidas, eso habla del alto nivel de los rivales, esto me sirve muchísimo porque son contrincantes con quienes voy a competir en Asu2022, entonces ya los vamos midiendo y estudiando’’, confió.

“Ahora me preparo para los Juegos Bolivarianos en Valledupar, Colombia, y luego para los World Games 2022 en Birmingham, Alabama, EEUU, todas estas competencias nos sirven para foguearnos y espero representar de la mejor manera a mi país, así como fue aquí en San Juan Argentina”, manifestó.

IMPORTANCIA DE ODEDUR. “Es lo que más me emociona de los Juegos Asu2022, vamos a poder competir en casa; Dios permita poder ganar en casa, y aparte que Paraguay quede con una infraestructura de nivel internacional, eso genera mucha expectativa para lo que será Asu2022 y las competencias próximas también. Vamos a poder desarrollar el patinaje de carrera, el patinaje de velocidad y aumentar nuestra gama de deportistas, algo que se ha venido trabajando con la Confederación, que es ir llevando el patinaje a diferentes sociedades”, expresó.

NO VIVE ACÁ. ”Yo soy de Asunción, pero por cuestiones laborales con mi familia volvimos a Colombia cuando tenía dos años de nacido, desde ahí toda mi vida me he pasado en Colombia y aquí es donde empecé a patinar. Hace cinco años que empecé a competir representando a Paraguay a nivel competitivo, llevo tres mundiales con Paraguay, dos Juegos Sudamericanos, dos Panamericanos y bueno, vamos por nuestros terceros’’, contó.

MOTIVACIÓN. ”Vamos a demostrar, vamos a dar todo, vamos a sacar la garra paraguaya y a ganar, a ganar en casa como se debe, a dejar el nombre del país y la bandera en lo más alto del podio. A todas las personas que irán a visitarnos, a apoyarnos, los esperamos en todas las instalaciones deportivas, en todos los escenarios con la mayor actitud posible’’, desea el atleta, principal referente de este deporte que estará en los Juegos de Asunción 2022.



José Daniel Moncada, promesa de medalla en el patín para Asu2022.



Brillo y elegancia en el patín artístico

Con mucho éxito concluyó ayer el Artistic Skating WorldAsunción 2022, que tuvo como objetivo optimizar las condiciones de los patinadores paraguayos para Asunción 2022. Se convirtió en una competencia de suma importancia para la preparación del mayor evento deportivo a nivel continental, Asu2022.

Varios atletas locales destacaron, como es el caso de Roberto Otazú, en Free Dance juvenil varones; Antonella Mujica, en Free Dance Cadetes femenino; Paloma García, en Free Dance Cadetes femenino. Cientos de atletas jóvenes cerraron su participación en la competencia, que se desarrolló en el polideportivo de la SND.



500

y 1.000 m es el logro de Daniel Moncada en las pruebas de patín de velocidad, y cerrar con resistencia.



9.330.403.519

guaraníes costará la construcción del primer patinódromo en el país. Es la infraestructura que quedará.



