Subsidio a combustibles se suma como otra batalla interna en la ANR

El Poder Ejecutivo es uno de los principales interesados en su aprobación para destrabar el conflicto existente, pese al rechazo de varios sectores políticos y de la sociedad. La propuesta, que implica un endeudamiento de USD 100 millones, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.

Los diputados oficialistas, acompañados de algunos liberales, intentaron apurar su tratamiento en la tarde del jueves, por medio de una convocatoria polémica, pero solo reunieron a 40 legisladores; les faltó uno más para poder sesionar.

Un nuevo intento realizado este viernes se vio frustrado con la presencia de solo 39 de los 80 parlamentarios.

Cartismo estaría "operando" para retener presidencia de Diputados

Tras levantar la sesión, el diputado cartista Pedro Alliana reiteró que espera que el Ministerio de Hacienda dé explicaciones sobre su postura respecto al subsidio para los emblemas privados, antes de sentar una postura al respecto.

Alliana también criticó al Gobierno de Mario Abdo Benítez por buscar de forma presurosa la aprobación de la creación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles.

Por otro lado, aseguró que –desde su sector, Honor Colorado– “ya ayudaron varias veces al Poder Ejecutivo”, incluso le "salvaron" de dos juicios políticos y del estallido social por la suba de los carburantes.

Moneda de cambio

El cartismo recibió un duro golpe a inicios del presente periodo parlamentario cuando el oficialismo y la oposición adelantaron la elección de la nueva mesa directiva de la Cámara de Diputados, dejando sin chances de seguir en el cargo al cartista Pedro Alliana.

En la ocasión se designó como presidente de la Cámara Baja a Carlos María López, quien ahora denuncia un supuesto plan de Honor Colorado de recuperar el poder en Diputados, a cambio de apoyar las propuestas enviadas por Mario Abdo Benítez.

“Con ellos (cartistas) uno siempre tiene que estar esperando esas cosas. Son personas que no respetan las decisiones y ellos piensan que pueden siempre, pero no es así, en Paraguay tiene que haber alternancia para que podamos vivir en una sociedad democrática”, expresó López a Monumental 1080 AM.

Según denunció Carlos María López, el cartismo estaría condicionando su apoyo a la creación del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles a cambio de recuperar la presidencia de la Cámara de Diputados.

Actualmente, el Estado subsidia hasta un 30% del precio del diésel común y la nafta 93, a través de Petropar, lo que genera una diferencia de menos G. 2.500 por litro en comparación con los emblemas privados. El nuevo proyecto también busca eliminar este subsidio a la petrolera estatal.