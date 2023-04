Soledad Núñez pide tener cuidado con las bocas de urnas "falsas"

“Bastante optimista. Tenemos tendencias bastante favorables para nosotros”, expresó sonriente ante las cámaras de NPY.

Puede interesarle: Efraín Alegre vota tras varios minutos de espera en local de votación

Sobre las bocas de urnas que están siendo publicadas en las redes sociales, la candidata de la oposición pidió a la ciudadanía prestar atención porque muchas son “falsas” y forman parte de “una campaña sucia”.

Además, volvió a extender su invitación, especialmente a los jóvenes, a que salgan a votar.

“Acudamos a los locales de votación. Yo sé que pueden ser unos minutos tediosos, pero nuestro futuro está en riesgo. Tenemos que salir a votar y a elegir un cambio para el Paraguay”, expresó.

Respecto a los controles en los locales de votación y los incidentes que se registraron a primera hora, Soledad manifestó que los apoderados están procediendo a realizar las denuncias correspondientes.

Denunció agresión de apoderado de la ANR

La candidata a la vicepresidencia de la República por la Concertación, tuvo un pequeño incidente luego de cumplir con su derecho al voto.

Un hombre, quien sería apoderado de la ANR supuestamente la agredió verbalmente y le reclamó “su compra” de candidatura a lo cual, Núñez respondió al hombre de manera calmada y luego se retiró del lugar.

“Mí mis padres me enseñaron el respeto, me enseñaron a hablar siempre con la verdad y un señor, que está muy alterado ataca, para mí de una cuestión cobarde. Me dio la vuelta cuando me agredió, me acerqué, como siempre lo hice con todos los ciudadanos y me estuvo gritando cosas que, básicamente no son ciertas”, mencionó Nuñez.

La candidata lamentó este tipo de actitudes y hace un llamado a la ciudadanía para respetar la elección de cada persona, ya que todos tienen el derecho a escoger libremente y no se debe agredir a otros solo por estar en el bando contrario.

“No podemos agredir a nadie por su lección, por su opción, cada uno va elegir a quién prefiera para liderar el futuro de la nación. Señores, tenemos que recuperar los valores que están distorsionados en nuestra sociedad, el respeto, la amabilidad, la Concordia son cuestiones fundamentales sobre los cuales debemos basar el desarrollo en nuestro país”, indicó.

Aseguró que se debe recuperar los valores que se perdieron en el país y que no se debe “robar” la esperanza del pueblo por un futuro mejor. Invito a todos a mantener el respecto e indicó que seguirán las elecciones desde su PC.

“A la gente decirle no caigan en las malas actitudes, no caigan en un comportamiento que tenemos que dejar de lado para que juntos podamos, en la diversidad, en la diferencia de pensamientos, que tengamos poder edificar un mejor país para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones que vienen detrás”, sentenció.