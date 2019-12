Socióloga dice que minorías corren riesgo de ser barridas por mayorías

Agregó que en ese sentido se puede ver que “el uso de los mecanismos sean o no constitucionales no responden a normas o a leyes sino al parecer de esa mayoría para decidir echar o no a una persona del Congreso”.

Con la pérdida de investidura de Paraguayo Cubas, donde se pudo ver que no reunía los requisitos para ser expulsado “queda un antecedente demasiado pesado de arbitrariedad de una mayoría”, sostuvo.

“Cuando haya una mayoría sea de colorados, o de otros partidos podrán hacer lo que quieran”, significó.

“En este caso, como, dicen los abogados, ya quedó la jurisprudencia”, apuntó.

RIESGOS. Al ser consultada si los parlamentarios que responden a sectores minoritarios correrán riesgos con esta práctica respondió afirmativamente. “De hecho ya corren riesgo las minorías”, dijo y se refirió a que en el Parlamento en general se toman mucho tiempo para desaforar a un colorado o un liberal, o para destituirlos y en el caso de Payo Cubas no les hizo falta estudiar nada, ya que una sesión finiquitaron el caso, solamente contando con una mayoría simple. “Cuando quieren echar a alguien de la minoría lo harán en un ratito, como lo hicieron con Payo”, subrayó.

En cuanto a si la figura del ex senador puede emerger con fuerza en el año 2023, que será escenario de las elecciones generales, Milda opinó con cautela y dijo que “dependerá de lo que él hace en estos 4 años”.

“La mentalidad paraguaya es muy desmemoriada. Se ofende y se indigna en un momento dado, pero después de un tiempo, si no se machaca esa indignación, desaparece”, afirmó.

En ese aspecto, dijo que le será muy difícil ser tenido en cuenta porque no tendrá un cargo como plataforma para hacerse visible, como lo estaba siendo en el Senado. Por lo tanto, su figura también “dependerá mucho del nivel de degradación del Parlamento y de lo que haga de aquí en adelante”, esgrimió Milda.

El ex senador Paraguayo Cubas fue expulsado del Congreso el jueves, luego de haber sido protagonista en un altercado con policías que escoltaban un cargamento de rollos de madera.

Antes de eso fue suspendido en dos ocasiones por 60 días sin goce de sueldo.

La figura de Cubas, fue un fenómeno que llegó al Senado con un movimiento propio, Cruzada Nacional. Desde su curul denunció en innumerables ocasiones a los gremios de producción y las consecuencias de la agricultura y ganadería extensiva. Estos gremios fueron acusados de haber promovido la expulsión del senador.

EMPRESARIOS. En ese sentido, la politóloga Mabel Villalba dijo que “lo más grave es que los empresarios, constituidos como grupos de presión, hayan tenido una participación aparentemente tan fuerte en una medida de estas características, en un procedimiento irregular que terminó con la expulsión de un senador de la nación”.

“Es muy grave para la independencia del Poder Legislativo que se haya sentado un precedente así, y por otro lado implica un desequilibrio en relación a la posibilidad de la ciudadanía de ser escuchada por un poder del Estado”, expresó la politóloga Villalba.



Queda un antecedente demasiado pesado de arbitraridad en el Congreso. De esta manera, las minorías ya están corriendo riesgos



Para el 2023, todo dependerá de lo que hace Payo Cubas, porque la mentalidad paraguaya es muy desmemoriada.

Milda Rivarola,

socióloga.