Sobreviviente aporta datos claves sobre emboscada en Puentesiño

El uniformado, quien está fuera de peligro, se encuentra en el centro asistencial recuperándose de las heridas que sufrió y otorgó informaciones claves a los representantes del Ministerio Público.

La fiscala Alicia Sapriza señaló que, a través del relato del sobreviviente, ya se tienen identificados a cuatro de los atacantes. No obstante, prefirió aún no revelar los nombres para no entorpecer la investigación.

De igual manera manifestó que "el patrón", la persona que sería dueña de las plantaciones de marihuana, también se encontraba en el sitio al momento de las ejecuciones a los policías.

"Posterior al hecho, luego de la ejecución de sus camaradas, los implicados buscaban deshacerse de los cuerpos", fiscal Lorenzo Lezcano sobre declaraciones brindadas por el policía sobreviviente.

La agente fiscal mencionó que los buscados son conocidos traficantes de la zona y que el agente policial brindó detalles pormenorizados de ellos.

Los policías fallecidos fueron identificados como el subcomisario Éver Nelson Espínola Torales, el suboficial mayor Silvio de Jesús Espínola Cáceres y el suboficial primero Arístides Ramón Zalazar Talavera.

El fiscal Carlomagno Alvarenga especificó que las víctimas registraron múltiples heridas y que el subcomisario Éver Espínola fue el que más impactos recibió, con nueve orificios de entrada.

“Recibió impactos de frente y de ambos costados, de todos los lados prácticamente él recibió ataque”, manifestó.

El representante del Ministerio Público mencionó que el sub oficial Silvio Espínola tenía heridas en los brazos y en la zona de la cabeza, sobre la frente, de arriba para abajo, por lo que cree que posiblemente fue ejecutado.

Zalazar por su parte registró una herida en la pierna, una en la frente y otro en la parte del rostro.

Sobreviviente se está recuperando

Por su parte, el ministro del Interior, Federico González, manifestó que el suboficial se encuentra en buen estado y recuperándose. En ese sentido, indicó que el proyectil que hizo impacto en su cuerpo no afectó órganos vitales.

González mencionó que el agente policial relató que eran alrededor de 15 las personas que los emboscaron. También dijo que el policía logró refugiarse en una zona boscosa, desde donde pidió ayuda.

Entre otras cosas, se detalló que los desconocidos utilizaron armas largas y algunas pistolas para atacar a los agentes, quienes estaban realizando trabajos investigativos en el lugar con un dron.

Operativo en zona de marihuana

El comisario Osvaldo Ávalos, jefe de Antinarcóticos de la Policía Nacional, sostuvo en una comunicación con Monumental 1080 AM que en el lugar donde se encontraba sobrevolando el dron es una zona de mucho cultivo de marihuana y que no es la primera vez que realizan operativos en el lugar.

Los agentes abatidos estaban haciendo tareas de relevamiento de datos, aseguró.

Tras la verificación del lugar por organismos de seguridad, se observó un campamento en las inmediaciones con marihuana prensada, afirmó.

"No se sabe si ellos estaban protegiendo eso", acotó sobre los atacantes.