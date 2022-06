El fiscal Manuel Doldán explicó a radio Monumental 1080 AM que no es una versión de fuentes oficiales la atribución al Primer Comando Capital ( PCC ) sobre la autoría moral del crimen de Marcelo Pecci en Colombia.

“Esa es una versión que no surgió de fuentes oficiales. Hasta ahora me dicen que esa versión no es una información oficial (sobre el PCC)", remarcó el agente del Ministerio Público.

Uno de los cinco detenidos por el asesinato del fiscal contra el crimen organizado declaró que fue contratado por el PCC para el asesinato. "No solo por decir que le contrató el PCC ya es una colaboración, en estos casos la colaboración debe ser eficaz", prosiguió al respecto.

Los sospechosos, identificados como Wendel Scott Carrillo, venezolano; Francisco Galeano, Eiverson Zabaleta, Cristian Camilo Monsalve y Marisol Londoño fueron capturados el viernes pasado en Medellín y luego trasladados a Cartagena para el proceso.

Todos fueron imputados por los presuntos hechos punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico y portación de armas de fuego.

Al respecto, Doldán dijo que por la figura procesal de Colombia se exponen hasta 50 años de cárcel, pero si hay colaboración se analiza la reducción de la pena. “El matar a un funcionario judicial en Colombia es un agravante grave. En declaraciones manifiestan que no sabían que se trataba de un fiscal, sino de un comerciante", acotó el fiscal.

En otro momento, Doldán sostuvo que llegar a los responsables del homicidio “abrió una puerta importante” para llegar a los autores intelectuales. Igualmente, aseguró que todas las diligencias que surgieron desde Paraguay fueron útiles para la determinación del caso.

"Creo que tenemos buenas perspectivas. Sin dar más detalles yo quiero decir que vamos a llegar a los responsables de esto", expresó.

Pecci fue asesinado de tres balazos en la isla Barú, de Cartagena, durante su luna de miel. El hecho causó gran conmoción a nivel nacional e internacional.