“Si no se presentan al testeo, van contra la APF”

“Si los jugadores no se presentan al testeos significa que están en contra de la APF y no en contra de sus clubes. Nosotros hicimos un gran esfuerzo para que las muestras no tengan costo. Ellos no van a poder entrenar si no se hacen el testeo y los únicos perjudicados serán los jugadores”, puntualizó Harrison tras la firma de contrato de APF con la Universidad Nacional de Asunción.

El dirigente además remarcó: “Si no lo hacen en tiempo y forma, quizá nosotros ya no estemos más, hay un costo que ya no pensamos asumir. La APF hizo un gran sacrificio y dispuso de todas las herramientas, tests, suma de dinero para ellos (jugadores)”. Tanto Luqueño como el General deben de someterse hoy a los controles.

MOLESTO. Abordando el tema de audio filtrado de Juan José Zapag, vicepresidente de Cerro Porteño, en donde exponía que el club “no tiene más créditos”.

“Estuvimos hablando sobre este caso y es realmente vergonzoso que eso ocurra”, reflexionó el mandamás de fútbol paraguayo, a lo que sumó: “Dentro de la APF siempre trabajamos con camaradería y que suceda algo como esto, quiere decir que se perdió la camaradería. Es una falta de respeto. Estoy muy avergonzado de que haya ocurrido esto en la casa del fútbol paraguayo”.

Harrison además aseguró: “En la próximas reuniones vamos a extremar elementos de seguridad para que esto no vuelva a ocurrir”.