Show en la Chacarita y la polémica, el paso de L-gante por Paraguay

L-Gante, el cantante argentino de cumbia del momento, llegó a Paraguay el fin de semana para cumplir con una serie de presentaciones, pero su fugaz paso no quedó desapercibido.

El artista, quien se caracteriza por el no desapego a su origen humilde, aprovechó la ocasión para estar cerca de su público cumbiero.

Para la sorpresa y alegría de los habitantes de la Chacarita, L-Gante decidió improvisar un concierto en la cuna de la Galopera. Su escenario, en una terraza de Punta Karapã, del barrio Ricardo Brugada.

Con una botella de plástico cortada por la mitad como vaso para tomar (vino o fernet), L-Gante subió a una de las terrazas de la Chacarita para interpretar cuatro de sus más conocidas canciones y así hacer delirar a los pobladores de la zona.

Un parlante estándar y un micrófono de karaoke sirvieron de logística para que el artista villero deleite a sus seguidores, quienes lo escoltaron en su entrada y salida al populoso barrio.

l gante.mp4 Gentileza.

“Me trataron muy bien”

L-Gante señaló que su presencia en la Chacarita se dio ante las ganas que tenía de disfrutar con la gente y con la intención de sacarle la espina tras el incidente en un local.

“Lo que me llamó la atención es que la gente me quería convencer de que no vaya hasta ahí, pero dije que quiero ir a la Chaca”, recordó.

“Quería quitarme las ganas un poquito por un boliche que se quería limpiar con nosotros por la mala organización. Querían que hagamos un show gratis. Si yo voy a hacer un show gratis yo decido dónde hacerlo y no para que un empresario se llene los bolsillos. Es lo único que renegué, pero la pasé re bien en los otros lugares”, dijo el artista en contacto con Monumental 1080 AM.

El cantante argentino aseguró que no le gusta que se hagan comentarios negativos contra un barrio y agradeció por la calidez de la gente. “Me dieron hasta regalos. Fue la mejor despedida”, aseguró.

La polémica

L-Gante también pasó por la conocida discoteca ChechoS, donde su experiencia no habría sido tan agradable. El artista de 21 años habría recibido algunas latitas de cerveza por parte del público, lo que hizo que culmine su presentación antes de tiempo.

Ante el disgusto del público, el local emitió un comunicado en sus redes sociales por el cual aclaró que el artista no estuvo el tiempo suficiente en el escenario por “razones ajenas” y prometió compensar a sus usuarios.

El artista aseguró que estuvo como 30 minutos encerrado en la discoteca tras haberse presentado por alrededor de 40 minutos. “Por lo que se ve, el loco quería que yo cante todo de nuevo y gratis en otra pista. Todavía estoy un poco enojado”, explicó.

Última Hora intentó conversar con José López, propietario del local ChechoS al celular con terminación 407, pero este no contestó la llamada.

L-Gante se presentará este lunes en el mítico Luna Park de Buenos aires tras su paso por una terraza de la Chacarita.

El artista describe que su estilo se llama Cumbia 420, al que denomina una combinación de estilos y asegura que espera que su música sea replicada en varias partes del mundo.