El senador Enrique Salyn Buzarquis manifestó que tras esto, se constituyó este martes hasta la ciudad de San Bernardino, en la Comisaría 16ª, en donde está detenido don Guillermo Páez.

Agregó que fue a la casa del sexagenario, se reunió con vecinos y según la información de los pobladores, la propiedad ubicada en la localidad de Pirayu'i en San Bernardino, era del padre de don Páez, un excombatiente de la Guerra del Chaco.

"Yo le dije que iba a investigar, puse un abogado para investigar el expediente como está y que se investigue a profundidad, porque no digo que sea este caso, pero hay varios casos de gente humilde que vivieron varios años en un lugar y luego son tirados a la calle", expresó en conversación con la emisora 1020 AM.

Explicó que fue a filmar, grabar y a entrevistar a los vecinos, miró tres viviendas en la propiedad, una de la hermana de Páez y que por el techo y por la pared es "evidente que es una construcción antigua".

El legislador agregó que la otra vivivienda tendrá más de 10 años y luego hay una casa más pequeña.

"Acá se nota que hay un conflicto de intereses, porque cuando vas subiendo el cerro tiene una vista espectacular hacia el lago Ypacaraí y se nota que lejos de ser un terrenito es un terreno de 17 hectáreas, bastante grandioso", agregó.

Fiscalía sostiene que el hombre no vive en la propiedad

Entretanto, el fiscal Gustavo Sosa explicó que el abogado y docente universitario Roberto Ruiz Díaz Labrano había denunciado que un grupo de personas ingresó a sus lotes 59-01 y 57-02 de la zona de Pirayu’i, en San Bernardino, y tras la constitución del Ministerio Público se comprobó que estaban personas que no tenían autorización de ingreso en el lugar.

Contó que el proceso culminó en un juicio oral que finalizó este lunes con la condena de Guillermo Páez, Antonio Páez, Castorino Martínez y Luis Ojeda, quienes ingresaron en la propiedad privada.

Explicó que la primera constitución había sido grabada por el Ministerio Público en la que asistieron agentes de la Policía Nacional, el propietario y dos funcionarios de la Fiscalía. Según el fiscal, la comitiva fue rodeada por los supuestos invadores, quienes incluso los agredieron verbalmente.

"En este tipo de procesos penales cuando comienza una constitución lo que se tiene que corroborar en forma fehaciente es si la víctima, la persona que está presentando la denuncia posee el título de propiedad y si efectivamente es el propietario del lugar, si tiene legitimidad de acción", expresó.

Refirió que en este proceso que se inició el año pasado, se pudo comprobar que desde 1991 el propietario de los lotes es Roberto Ruiz Díaz Labrano. Agregó que las otras personas no son propietarias del lugar y que viven en una compañía denominada Tucangua, que está a unos 300 metros del lugar.

Dijo que estas personas manifiestan que de generación en generación vivieron allí, cosa que no se pudo comprobar y que trataron de instalarse hace algunos meses de forma precaria en Pirayu'i, en donde hallaron dos piezas, una de madera y otra de material, con un colchón limpio.

"Con la constitución del Tribunal dentro de un juicio oral y público se comprobó que la casa no tenía letrina, ¿dónde está la mesa?, ¿Por qué es hora de comer y no hay una mesa?, ¿Dónde están los animales? ¿Cómo 80 años y no hay rastros de los 80 años? No hay una foto familiar", manifestó.

Refirió que acá hay un problema legal que tiene que ver con la defensa, que plantea la usucapión de una propiedad donde no están viviendo.

"No pudieron convencer al Tribunal de que ellos están ahí de generación en generación", expresó.

Aclaró que estas personas no fueron desalojadas de ningún lugar y que fueron procesados, acusados y condenados.

"Las fotos que se agregan al juicio de usucapión en la parte civil pertenecen a otra propiedad, hay cocoteros que no están en el lugar en donde nos llevaron. Los testigos son todos de Tucanguá, ellos saben que ellos viven en Tucanguá hace bastante tiempo, donde no viven es en Pirayu'i", expresó.

El fiscal afirmó que estas personas viven en Tucanguá, pero que no pudieron determinar el lugar exacto.

Defensa alega que don Guillermo nació en el lugar

El abogado Arístides Duré, defensor del señor Guillermo Páez, aseguró que están "en un escenario de verdadera injusticia".

Explicó que el proceso comenzó en el año 2019 cuando Ruiz Díaz Labrano denunció a su cliente, alegando ser el dueño de 17 hectáreas ubicadas en la frontera entre Altos y Pirayu'i, en San Bernardino.

"Se constituyó en el lugar y fue recibido por Guillermo Páez que es el antiguo poseedor de ese inmueble porque los padres de don Guillermo Páez vivieron, nacieron allí, los abuelos nacieron, se criaron y murieron en esa propiedad. Su padre es excombatiente de la Guerra del Chaco. Don Guillermo nació allí, se crió, vivió, construyó su pequeña casa hace más de 70 años", expresó.

Agregó que la persona que alega ser el propietario tiene un documento.

"Resulta que en la época de (Alfredo) Stroessner la gente se constituía en un inmueble determinado y decía este de aquí hasta allá es mi propiedad y resulta que Reinaldo Domínguez Dib era el primer propietario de esa propiedad y es cuñado de Roberto Ruiz Díaz Labrano quien supuestamente compró de Reinaldo Domínguez Dib pero nunca poseyó", contó.

Dijo que en 1991 se hizo la escritura pública y desde aquel tiempo al 2019 nunca poseyó ni hizo mejoras dentro de la propiedad.

El abogado afirmó que Ruiz Díaz Labrano, con la intención de recuperar las tierras, irrumpió el año pasado la propiedad del señor Páez de manera violenta y tuvo que ser auxiliado por sus vecinos.

"El Ministerio Público llevó como testigos calificados en el juicio a los policías, llevaron personal dependiente de Ruiz Díaz Labrano, lógicamente que van a tener que atestiguar a favor de ellos, los testigos de don Guillermo han dicho y han coincidido que don Guillermo desde chiquito vive allí", agregó.

Manifestó que don Guillermo está recluido en la Comisaría de San Bernardino, tras ser condenado por invasión de inmueble ajeno.

"Don Guillermo vive hace 70 años ahí, no hay violencia, no hay clandestinidad, nunca se ocultó de nadie, no hay invasión allí, nuestra justicia es una vergüenza", expresó.

Los vecinos del lugar realizaron una manifestación a las 18.00 de este martes en la ciudad de San Bernardino para exigir justicia para don Guillermo Páez y afirman que le quieren arrebatar injustamente su terreno.