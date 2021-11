Senad indaga si cocaína incautada en Holanda fue cargada en Paraguay

"Es innegable que el contenedor es de origen paraguayo. Nosotros estamos trabajando desde ayer porque ya tomamos conocimiento, como no tenemos mucha tecnología estamos haciendo las investigaciones desde el momento que ocurre agarramos el hilo y nos vamos hacia atrás", agregó en conversación con Radio Monumental 1080 AM.

Dijo que trabajan para poder "agarrar a la logística que envía este tipo de cargas si es que es de Paraguay". Explicó que en ese sentido, trabajan con algunas informaciones, que no puede mencionar en estos momentos.

Lea más: Holanda incauta más de 4.000 kilos de cocaína en contenedor enviado desde Paraguay

"Si es que fue de Paraguay ya estamos preparados para realizar algunos operativos", explicó.

La ministra además mencionó que existe un convenio que señala que el país de origen es responsable de las cargas porque cuando están en tránsito supuestamente no se pueden revisar, pero sí se pueden pasar por escáner.

"No es una pelea de quien asuma de quién es la cocaína o no, lo que tenemos que hacer es trabajar juntamente (con otros países) para procurar llegar a un final que nos permita desbaratar la logística y las estructuras del crimen organizado porque es internacional, el crimen organizado no tiene país y nuestro país o América es utilizado para llevar el producto hacia otros lugares donde tiene mayor valor, como Europa por ejemplo", agregó.

Mencionó que Paraguay realiza mucha exportación de granos de soja y que eso hace que los narcotraficantes "elijan ese tipo de productos para contaminar" si es que es de nuestro país.

Por último, la ministra explicó que "no se descarta" que la droga haya sido enviada por el mismo grupo de Cristian Turrini, ex director de la TV Pública, quien es el presunto responsable del envío más de 2.000 kilos de cocaína ocultas entre carbón vegetal con destino a Europa.

"La cocaína salió mucho antes de su detención, sin sindicarle a él, solo pongo un ejemplo", agregó.