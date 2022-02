Según fiscala, Emilio Fúster "solo pedía allanar tabacalera de Cartes"

El ministro Emilio Fúster, de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), estuvo a cargo del operativo conjunto con la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y en esa época pidió a la fiscala el allanamiento de tabacaleras cuyas mercaderías fueron incautadas.

En la víspera, Fúster reveló que el Ministerio Público nunca contestó a la petición sobre la megaincautación entre las que había también cigarrillos de la Tabacalera del Este (Tabesa), propiedad del ex presidente de la República Horacio Cartes.

María Estefanía González habló al respecto este jueves en Monumental 1080 AM y argumentó que "él (Fúster) solo pedía allanar la tabacalera de Cartes". Dijo que los verdaderos dueños están siendo procesados de la carga de contrabando y que hay personas sentenciadas en la causa.

Seis hombres que formaban parte de una red de contrabando de cigarrillos fueron condenados a cuatro años de cárcel por el caso.

"Él cuando sale y dice estas barbaridades, dice que yo hago mal mi trabajo. Este tipo sale y tuitea para que vea el presidente (Mario Abdo Benítez) ¿O acaso disminuyó el contrabando? Si él no está cumpliendo y no está bajando el nivel de contrabando, es su responsabilidad", despotricó.

Lanzó que el ministro miente y que busca "ensuciar" su trabajo en la investigación.

"El Ministerio Público tiene que ser objetivo. Esa causa tiene una condena. Los dueños están siendo procesados. Pero que no quiera ensuciar mi trabajo o que no me quiera utilizar a mí para salir en los periódicos", siguió.

Fúster mencionó el miércoles que tras el hallazgo de la millonaria carga de cigarrillos hace más de tres años solicitó que se profundicen las pesquisas.

“Hemos requerido diligencias para que se hagan investigaciones financieras y tributarias a fin de cortar el oxígeno de los grandes contrabandistas”, mencionó a los medios tras la reunión que mantuvo con autoridades brasileñas.

Posteriormente, María Estefanía González fue removida de la Unidad Especializada contra el Contrabando en el marco del caso. Según la representante del Ministerio Público, Fúster "desestabilizó" la institución y "armó un desastre".

En una difícil entrevista en Monumental, la fiscala no llegó a responder por qué no contestó al pedido de allanamientos de Emilio Fúster.