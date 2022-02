Fúster: “95% de cigarrillos incautados son de Cartes”

Fúster dio que coincide en todo con la denuncia presentada por el ministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes.

“Nuestra teoría del caso también se ven sustentadas por estas pruebas que nosotros en su oportunidad ya hemos hallado en varios procedimientos. El trafico de cigarrillo también usa la misma ruta que el crimen organizado como los traficantes de droga y de armas”, sostuvo.

Indicó que el contrabando es precedente al lavado de dinero y dijo que la investigación debe ser profundizada por el Ministerio Público par llegar a los verdaderos responsables de los financistas del contrabando.

“Se da un hecho de que el 95% de las cajetillas incautadas son de Tabesa. Varios de sus productos son enviados por la frontera seca o por Saltos del Guairá al Brasil. Si el Ministerio Público intensifica sus investigaciones podría llegar a varias personas inclusive a los propietarios de la tabacalera. No se descarta que existan simulaciones de ventas con las distribuidoras que están por Saltos del Guairá. Entiendo que hay muchos elementos que van a ser probados con esta denuncia que presentó el señor Giuzzio. No se presentó por presentar nomás, hay elementos. Está también ese caso (falsificación de marcas en el lado brasileño), pero por lo general las incautaciones hacemos en nuestro territorio. No descartamos que pueda ocurrir eso, pero hablamos sobre hechos que operativizamos en nuestro país”, sostuvo Fúster.

Indicó que la Fiscalía General del Estado debe profundizar las investigaciones para poder dar con los responsables.











