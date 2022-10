Secretaria vip: Ex contralor en libertad condicional

El ex contralor, Rubén Velázquez, fue condenado a cuatro años de prisión.

El ex contralor Óscar Rubén Velázquez, quien fue condenado a cuatro años de prisión por el caso conocido como secretaria vip, se encuentra en libertad condicional desde este viernes y deberá cumplir con reglas de conducta hasta dentro de siete meses.

La jueza de ejecución, Letizia Paredes, dispuso que se haga efectiva la libertad condicional y estableció algunas reglas de conducta para el ex funcionario público. Durante lo que le resta de su condena, el ex funcionario no podrá cambiar de domicilio, de número de teléfono celular y deberá comparecer de forma mensual ante el juzgado, informó el periodista de Última Hora, Raúl Ramírez.

Asimismo, el ex contralor deberá acudir una vez por semana al Pabellón de la Esperanza para seguir con su trabajo de docente y concluir con algunos proyectos sociales iniciados en el sitio.

Óscar Rubén Velázquez fue convocado para este viernes por la jueza Letizia Paredes, quien hizo efectiva su libertad condicional, ya que éste cumplió con las dos terceras partes de su condena y con los otros requisitos establecidos en el Código Penal.

Antecedentes

El ex contralor cumplirá condena recién el 12 de mayo del 2023 por el caso conocido como el de la secretaria vip, en el que la ex funcionaria Liz Paola Duarte llegó a ganar incluso más que el contralor con sus horas extras.

La secretaria fue condenada a 23 meses de cárcel por cobro indebido de honorarios, luego de comprobarse que llegaba un día sábado a altas horas de la noche, acompañada por su mascota, para marcar su horario de salida en la Contraloría.

Por el caso, también fue condenada la subcontralora Nancy Torreblanca a dos años de cárcel. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena en diciembre del año 2021, por lo que la jueza Letizia Paredes le revocó la prisión domiciliaria al contralor y dispuso que cumpla la pena en la penitenciaría de Tacumbú.

Entre las principales evidencias del caso se comprobó que Duarte marcó 229 horas extras en un solo mes y el monto que llegó a cobrar como paga –alrededor de G. 37 millones– superó incluso el salario del ex contralor.

El esquema corrupto data del año 2015 y se hizo conocido gracias a las investigaciones de Última Hora. Para la Fiscalía, que pedía 6 años para Velázquez y Torreblanca, el daño patrimonial fue de G. 1.121.319.953.