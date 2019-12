Se inicia intervención en el Abasto ante sospecha de negociado de casillas

Desde este lunes realizan la verificación de la ocupación de los lugares de los permisionarios en el Bloque C.

Mediante la resolución 2.380/2019, el interventor, Renato Daniel Pereira Alcaraz, nombrado por el intendente Óscar Rodríguez inició este lunes el trabajo de fiscalización en el Bloque C del Mercado de Abasto “con el objetivo de poner en orden en la dependencia municipal”.

Según Pereira, la orden de trabajo es verificar todas las irregularidades, ya sea de la parte administrativa, operativa y ver las adjudicaciones últimas que se realizaron dentro del bloque.

“En ese sentido, debo verificar cada adjudicación de cada espacio del nuevo local del Bloque C y determinar, posteriormente, las medidas a tomar al detectarse, fehacientemente, las irregularidades. El intendente me dio toda la confianza y me solicitó poner mano dura para ordenar la casa”, aseguró.

Desde la Municipalidad sostienen que la medida fue tomada ante las publicaciones que señalaban una adjudicación irregular de las casillas recientemente habilitadas, así como denuncias que se acercaron al propio Municipio.

Nota relacionada: Acusan de negociar puestos en Abasto

La intervención será por el término de 120 días corridos; posterior al plazo, el interventor deberá presentar un informe pormenorizado sobre las acciones realizadas y las debilidades detectadas, a efectos de implementar las soluciones más adecuadas.

La medida también establece que todas las direcciones coadyuven en esta intervención, prestando los servicios y/o informes que les sean requeridos, de manera inmediata y urgente.

Además, se autoriza a la Dirección de Asuntos Jurídicos, de conformidad a lo previsto en el Art. 103 de la Ley Nº 3966/10, a denunciar al Ministerio Público cualquier irregularidad detectada por la intervención.

Sobre el punto, se comunicó que el pasado sábado se presentó ante la oficina de Denuncias Penales de la Fiscalía una denuncia contra personas innominadas, presentada por los abogados Jorge Cantero y José Roberto Rodas, en nombre y representación de la Municipalidad de Asunción.

También puede leer: Acusan el cobro de G. 3 millones por descarga irregular en Abasto

La denuncia es por la comisión del hecho punible contra el ejercicio de funciones públicas de cohecho pasivo agravado.

El documento refiere que se estaría ofreciendo, por la suma de entre G. 12 y 60 millones, casillas comerciales del sector C del Mercado de Abasto y que la oferta fue realizada telefónicamente por supuestos funcionarios municipales.

Asimismo, la Intendencia resolvió separar del cargo a los funcionarios Walter González Patiño, jefe de Gestión Operativa, y Hermenegildo Villalba, informador del Departamento de Gestión Operativa. Ambos fueron puestos a disposición de Recursos Humanos.