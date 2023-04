Santiago Peña: "Se siente cada vez más fuerte el entusiasmo"

En la noche del lunes realizó un recorrido por Asunción, donde se mostró confiado de cara a las elecciones generales que se celebrarán en poco menos de dos semanas. “Se siente cada vez más fuerte el entusiasmo por el país que vamos a construir juntos”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Como es habitual en todos sus discursos, Peña sostuvo que “cada vez falta menos” para una nueva victoria del Partido Colorado. Un triunfo “del país que quiere progresar”, atinó a decir ante sus adherentes partidarios.

El presidenciable colorado no estuvo ajeno a la polémica durante su campaña electoral. Sus dichos sobre los cargos públicos gracias a su partido político y minimizando los títulos universitarios le valieron el repudio de gran parte del sector juvenil.

“Lastimosamente hay muchos correligionarios que no entienden, que creen que los cargos que tienen son porque son guapitos, porque tienen la pared llena de títulos. Está llena de gente con títulos, pero los que llegan a los cargos llegan gracias al Partido Colorado”, manifestó.

Otro hecho que le valió críticas en las redes sociales fueron sus expresiones acerca de que no necesitaba acudir a los hospitales públicos para conocer la realidad de los servicios.

"Yo como hacedor de política pública, alguien que se ha formado en materia de política pública, yo no necesito ir a un hospital, no necesito enfermarme para saber que tengo que mejorar la salud pública del país. No necesito ir a hacer proselitismo a un hospital", sostuvo.

Como un caso anecdótico quedó su error en un discurso cuando instó a la unidad de la Lista 2, tradicional del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), donde si inició primeramente en la política antes de pasarse al Partido Colorado.

“Más allá de las candidaturas a diputados y senadores, pido la unidad sobre la candidatura de Luis Fernando, de la chapa presidencial. Ese trabajo sobre la Lista 2 es lo que va a estirar votos para la Junta Departamental”, dijo. Rápidamente fue corregido por sus correligionarios.

Sin presencia de Mario Abdo y Cartes

Un hecho inaudito en esta campaña del Partido Colorado son las ausencias del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y del titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, ambos referentes de los últimos años de dicha nucleación política.

El jefe de Estado se mostró muy alejado de la campaña electoral tras las internas de la ANR. Si bien dijo apoyar la candidatura colorada, siempre se negó al tradicional “abrazo republicano”, sobre todo, con Horacio Cartes, con quien mantiene una disputa política desde hace años.

Por su parte, el presidente del Partido Colorado dejó de asistir a los actos partidarios de su delfín tras ser catalogado primeramente como “significativamente corrupto” y luego de recibir sanciones financieras por parte de los Estados Unidos.

Apatía a dos semanas de las elecciones

A dos semanas de la definición de los comicios generales existe una total apatía electoral que se traduce en la falta de fanatismo en la calle hacia las principales candidaturas de Santiago Peña (Partido Colorado) y Efraín Alegre (Concertación para un Nuevo Paraguay).

El analista Alberto Campos afirma que todo apunta a que no será un clásico (entre los dos principales adversarios) y que un tercer jugador terminaría restando votos a ambos sectores, con referencia a Paraguayo Cubas.

“Estamos a días de las elecciones y lo que noto es una apatía total en la población. No existe fanatismo por ninguno de los dos (Efraín y Peña)”, recalcó. Agregó que en estas elecciones se observa claramente que nadie se corta las venas por Peña o Alegre.

¿Qué puede pasar si gana Santiago Peña?

El analista político Camilo Filártiga afirmó que Santiago Peña tendrá que lidiar "con la idea del poder prestado", haciendo alusión a la influencia que tiene el ex presidente Horacio Cartes.

Señaló que es una situación muy delicada de gobernar cuando "los actores políticos y la ciudadanía son conscientes de que el poder no está donde dicen que está".

A su criterio, para Santiago Peña será complicada la gobernabilidad, sobre todo por el contexto político tras las sanciones políticas y financieras que Estados Unidos le aplicó a Cartes, actual presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

El Partido Colorado también será un asunto que podría poner en aprietos a Peña, ya que sostiene que para el ex ministro será difícil "poder mantener en el margen al liderazgo de peso".

"No me imagino a Peña consolidando la gobernabilidad con los sectores de oposición que desconocen su liderazgo y mandato de poder", acotó.