"No compartimos esta decisión del Gobierno americano. No se condice con la realidad que conocemos aquí en Paraguay, de un gobierno honesto, de un gobierno trasparente", declaró en referencia a la administración del ex jefe de Estado (2013-2018).

Acotó que la dupla presidencial cartista Santiago Peña-Pedro Alliana no desistirá de la candidatura ante esta situación que golpea al cartismo, pese a que EEUU señaló en su manifiesto que Cartes utilizó la presidencia de la República para obstruir una investigación trasnacional.

"Esto no cambia nada, seguiremos trabajando, estamos en el medio de un proceso electoral con candidaturas que se han inscrito, tenemos 33.000", afirmó a la prensa.

En este sentido, mencionó también que el ex mandatario está trabajando "incansable" en proyecto político para ser presidente de la Asociación Nacional República (ANR) y para que el cartismo pueda volver a la conducción del gobierno el próximo año.

También se puso a disposición de la Justicia para responder a todos los requerimientos que hayan y se solidarizó públicamente con Horacio Cartes.

En desarrollo...