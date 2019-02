La defensa de McLeod alegó que no se cumplieron con los plazos para las notificaciones a todos los implicados en el caso.

El abogado de la ex jefa comunal, Cristian Cabral, explicó que esta medida se debe a que la notificación no se hizo de acuerdo con los plazos legales. Por esa razón, su cliente no se presentó al Juzgado a cargo de Teresita Cazal.

Cabral consideró que la solicitud debería aceptarse porque las fechas de notificación constan en el expediente. Incluso, hubo dos imputados que no pudieron ser notificados porque el Ministerio Público no pudo precisar la dirección domiciliaria.

McLeod fue imputada por lesión de confianza junto con Alberto Rodríguez Florentín, que también aparece como autor, mientras que como cómplices están Carlos Darío Bottino, David Christian Espínola Osorio, Juan D. Sanabria, Dora Elsi, Gustavo Adolfo Rojas Espínola, Lucía Rojas Espínola y Olga Beatriz Rojas Espínola.

Durante el lunes, un grupo de siete concejales aceptó una nueva renuncia de la esposa del senador Javier Zacarías Irún y votó por Celso Kelembu Miranda como intendente de la capital del Departamento de Alto Paraná.

Igualmente, sobre la pareja pesa una imputación por declaración falsa. La audiencia de imposición de medidas está fijada para el 14 de febrero.

Además, el fiscal René Fernández solicitó la reapertura de una carpeta de investigación contra Zacarías Irún por enriquecimiento ilícito.