Presumiblemente, dos desconocidos ingresaron al lugar y se alzaron con G. 750.000, producto de la recaudación de la ofrenda, y un portamisal de bronce.

El encargado del lugar, identificado como Leonardo Galeano Barrios, realizó la denuncia del robo en horas de la mañana.

El hombre manifestó que se encontraba en su vivienda cuando ocurrió el hecho y que al llegar a la capilla en horas de la mañana observó que el portón de hierro y la puerta corrediza de la iglesia fueron violentados con un cuchillo.

La Comisaría 24ª de San Antonio intervino en el caso y continuará con las investigaciones al respecto, puesto que se podría tratar de los mismos asaltantes que atracaron el local de un medio de comunicación días pasados.

Daniel Frutos, un policía interviniente, dijo a Telefuturo que no hay cámaras de seguridad en el lugar para identificar a los malvivientes. No obstante, la Policía Nacional no descarta que se trate de personas del barrio.