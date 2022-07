El Ministerio de Salud confirmó que la médica argentina negacionista no se encuentra habilitada en Paraguay para ejercer.

La abogada Liz Martínez, directora de Profesiones del Ministerio de Salud , señaló que la doctora argentina Karina Sarno no cuenta con registro o matrícula que le permita ejercer en Paraguay, según informó NPY.

El Ministerio de Salud de Argentina informó que la mujer está registrada como médica general en Buenos Aires, pero no cuenta con ninguna especialidad. También señalaron que durante la pandemia estuvo ejerciendo, pero luego de publicaciones sobre el Covid-19 tuvo inconvenientes y ya no supieron nada de ella.

“En nuestro país no puede ejercer, para nosotros no es médica acá”, manifestó la abogada, quien calificó de atropello el hecho y lamentó que no se le haya solicitado alguna documentación o en qué carácter iba.

También indicó que el Ministerio de Salud está tomando medidas al respecto con los datos, pero que, además de un sumario administrativo, compete al Ministerio Público por el ejercicio ilegal de la profesión en nuestro país.

La directora de Establecimiento de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria, Malvina Caballero, explicó que el sábado se constituyeron en un establecimiento en el que la mujer señalaba que hacía consultorio, pero este se encontraba cerrado y no pudieron verificar si era un consultorio o una clínica.

De igual manera, aseguró que se corroboró y no hay ningún establecimiento habilitado o en trámite a su nombre y que el lugar no contaba con cartel u otro indicador. Tampoco saben si el lugar se encuentra a nombre de otra persona.

La médica argentina Karina Sarno atropelló el hospital de Luque el viernes, donde luego de ingresar a una sala de internación retiró la vía que tenía colocada un niño que fue asistido por un síndrome obstructivo y debía realizarse el test de Covid-19.

El problema se inició con el padre del paciente, que empezó a maltratar al personal médico, según la denuncia.

En el marco del caso también la Dirección General de Migraciones confirmó que la médica, de ciudadanía argentina, tiene estadía irregular en el país.

El fiscal Silvio Alegre abrió una causa contra la mujer y los padres por una supuesta violación del deber del cuidado.