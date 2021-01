En comunicación con Monumental 1080 AM, el sacerdote Moisés León comentó que aproximadamente a las 15.00 hubo dos explosiones muy grandes en el edificio. "Nosotros en la parroquia La Paloma estamos dos sacerdotes paraguayos, Matías Quintana, que es un estudiante, y yo", agregó aún severamente afectado por lo ocurrido.

Detalló además que el incendio aún no se logra controlar y lamentó que otros compañeros suyos se encuentran en grave estado.

Por su parte, Matías Quintana quedó atrapado en el quinto piso por varios minutos hasta ser socorrido por los rescatistas. En medio de la desesperación grabó un video en que pedía una oración ya que no sabía si lograría salir con vida del lugar.

Matías Quintana, sacerdote paraguayo, fue rescatado del quinto piso del edificio español en el que ocurrió la explosión.



️ "Hay un incendio y no puedo bajar. Reza por mí, es que no sé si me van a poder rescatar", relató.#AM1080 pic.twitter.com/fdiXlxk2a7 — Monumental AM 1080 (@AM_1080) January 20, 2021

"Fue una explosión muy grande, de un momento a otro las paredes ya no existían. Yo no puedo explicar cómo no fui expulsado también. Gracias a Dios, no puedo explicarme cómo no tengo heridas", señaló el paraguayo a Monumental 1080 AM.

El padre Quintana oriundo de Fernando de la Mora mencionó que en el edificio se funciona la parroquia Virgen de la Paloma, en donde viven varios sacerdotes.

"Me encontraba en la quinta planta de la parroquia estaba comiendo, en cierto momento hubo una explosión muy grande y todo el edificio fue prácticamente destruido. Yo he sido rescatado gracias a los bomberos que rápidamente actuaron, de lo contrario no hubiera podido salir, porque había un incendio muy grande con una fuga de gas", contó.

Dijo que estuvo atrapado alrededor de 20 minutos y que en ese escenario fueron una eternidad. Mencionó que uno de los fallecidos sería un técnico que vino a reparar la caldera del edificio, se presume que el estallido se inició en el lugar ya que ocurrió a pocos minutos de la llegada del trabajador.

"Nosotros sabíamos que había una fuga de gas motivo por el cual vino el técnico para reparar", indicó.

Embed Imágenes de la fachada principal del edificio de la calle Toledo donde continuamos trabajando en diferentes líneas de acción, entre ellas el corte de la fuga de gas junto a los técnicos, así como en la evaluación de los daños estructurales provocados por la explosión. pic.twitter.com/bSZuj7ZDof — Bomberos Madrid (@BomberosMad) January 20, 2021

Recordó que estando atrapado en el edificio y con el temor de que colapse escribió unos mensajes a sus padres para avisarles de lo sucedido, pero sin alarmarlos aunque tenía temor por su vida.

La explosión, cuyas causas se desconocen, afectó completamente a la fachada y el interior de un edificio residencial en la calle de Toledo, en el distrito de La Latina, apenas a un kilómetro de la Puerta del Sol de Madrid y muy cerca de la Puerta de Toledo, informó la agencia Efe.

Numerosos efectivos de Policía Nacional y de emergencias se encuentran en la zona, que ha sido ampliamente acordonada y se está procediendo a evacuar a los viandantes.

Nueve dotaciones de los bomberos de Madrid y once unidades del Samur, el servicio municipal de atención sanitaria en emergencias, se desplazaron a la calle Toledo tras la explosión.

La explosión pudo escucharse a kilómetros y los cascotes cubren gran parte de la calle Toledo.