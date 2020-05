Roque Santa Cruz no desea seguir con provisión de tapabocas en el país

Roque Santa Cruz refirió que los responsables de la empresa se plantearon no trabajar más en el país, porque son "seres emocionales" y se siente "un poco la crítica".

Flavors of America es la firma elegida por el Ministerio de Salud Pública para la provisión de dos millones de mascarillas quirúrgicas con fondos de Itaipú. El reconocido jugador de fútbol refirió que se plantearon en la empresa no trabajar más en el país porque son "seres emocionales" y se siente "un poco la crítica".

"Nosotros quisimos responder a una situación de necesidad para el Paraguay y si va a ser un problema nos abrimos, y punto. Que nos dejen exportar, que nos dejen trabajar afuera en todo caso", expresó en conversación con el programa Fútbol a lo Grande.

El jugador del club Olimpia además refirió que todos los trámites administrativos que tenían que hacer se hicieron correctamente y que "jamás pidieron un favor a nadie por hacer algo que no esté en regla".

"En el transcurso de esta tarde seguramente vamos a pedir permiso para exportar lo que nosotros tenemos, si hay tanto problema nosotros nos abrimos y pedimos permiso para exportar. Nosotros no queremos ser un problema, queremos ser solución. Yo no quiero seguir con este tema de entrar en licitaciones y todo eso; no", expresó.

La empresa Flavors of America, instalada en Ciudad del Este, fue la elegida por el Ministerio de Salud Pública para la provisión de dos millones de mascarillas quirúrgicas, en el marco de una dudosa operación realizada con utilización de fondos de Itaipú Binacional.

Flavors of America, según su propia página web, es una industria del segmento de tabaco y accesorios para narguiles (pipa de agua) en Latinoamérica, fundada en abril de 2014. Detrás de la misma aparece Walid Amine Sweid, empresario señalado por supuesto lavado de dinero a favor del grupo terrorista Hezbollah.

Sweid, a su vez, está relacionado fuertemente a Hugo Velázquez, vicepresidente de la República. Además, fueron presentados como “inversionistas” Roque Santa Cruz y Ricardo Tavarelli, conocidas figuras del deporte paraguayo.

Roque Santa Cruz había explicado en conversación con Radio Monumental 1080 AM que él es socio de Flavors of America y que la misma se dedica a la producción nacional de insumos médicos como tapabocas y alcohol en gel. Aseguró que cumplieron con todos los trámites sanitarios correspondientes para entrar al mercado.

Reconoció tener una amistad de varios años con Walid Amine Sweid y dijo que si bien es sospechoso en las causas que lo acusan, afirmó que nunca fue investigado ni incriminado en hechos ilícitos. Incluso, dijo que dicho empresario no forma parte de la firma en la que es accionista.

La Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP) criticó días antes que esta empresa, que es nueva en el rubro, haya conseguido el contrato de Salud Pública para la provisión de dos millones de tapabocas.