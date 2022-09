Los mismos formaban parte de las pruebas que se presentaron contra Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, condenados recientemente a 15 y a 5 años de cárcel, respectivamente, por usura, lavado de dinero y declaración falsa. El padre ya cumple la pena en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.

El juez penal de Garantías Rolando Duarte intimó por 48 horas a la Fiscalía para que presente la carpeta fiscal de este caso y fijó para el próximo 27 de setiembre una audiencia preliminar de imposición de medidas para Ramón González Daher, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

Asimismo, en esta causa, el Juzgado Penal de Garantías dispuso el embargo preventivo de bienes del prestamista Ramón González Daher por USD 1.110.000.

La defensa apeló la admisión de la querella y el embargo de la millonaria suma de dinero.

El Ministerio Público había solicitado ante el juez Rolando Duarte el sobreseimiento provisional a inicio de julio pasado.

Sobre este caso, de presuntos hechos de quebrantamiento del depósito y extorsión, los fiscales que atienden la causa, Néstor Coronel y Luis Piñánez, alegaron que el ex dirigente deportivo fue vinculado al proceso “por una sospecha razonable, pero que a través de la investigación aún no se erigen en certeros o concluyentes”, por lo que no son suficientes para enjuiciarlo.