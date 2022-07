Recientemente el mismo juez había ordenado el embargo al prestamista luqueño por USD 1.110.000 por lo que si se admite el pedido de los fiscales Néstor Coronel y Luis Piñánez, deberá ser levantado.

Los representantes del Ministerio Público alegaron que el ex dirigente deportivo fue vinculado al proceso “por una sospecha razonable pero que a través de la investigación aún no se erigen en certeros o concluyentes” por lo que no son suficientes para enjuiciarlo.

Admitieron que no cuentan aún “con todos los elementos requeridos para la comprobación fehaciente del hecho punible denunciado y la autoría del mismo”.

Para la Fiscalía es necesario incorporar “otros elementos que sustenten las sospechas que motivaron la imputación”, según el pedido realizado a la Justicia.

Aunque para los agentes tampoco corresponde el sobreseimiento definitivo ya que a pesar de la falta de certeza, “sí existe la probabilidad de obtener otros elementos de convicción necesarios que posibiliten un requerimiento final por parte del Ministerio Público”.

Ramón González Daher fue sentenciado a 15 años de prisión por usura, lavado de dinero y declaración falsa, pero la sentencia aún no está firme para que sea ejecutada.