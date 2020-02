Riera dice que pacto entre Cartes y Marito es de impunidad

Para el senador Enrique Riera, el pacto de unidad que están realizando Colorado Añetete y Honor Colorado es de impunidad y no representa a las bases.

“No creo que una alianza de cúpula tenga futuro porque no se tiene en cuenta la opinión de las bases y finalmente son los de arriba los que van a elegir a los candidatos, y van a querer a personas sumisas y obsecuentes”, opinó el legislador, quien el lunes lanzó su candidatura a la presidencia de Junta de Gobierno por su propio movimiento.

En entrevista con radio Monumental, Riera dijo que el consenso en el que se está trabajando es una necesidad mutua de HC y Añetete.

“Los líderes de la cúpula de Honor Colorado están en retirada y el equipo de Mario Abdo quiere terminar su Gobierno en el año 2023, a como dé lugar. Así como están las cosas con el equipo de piratas que le rodean al presidente, salvo honrosas excepciones, hay una metida de pata cada dos días”, aseveró.

Aseguró que la unidad es “por sobrevivencia y huele a impunidad”, porque no se escuchó que hablen de desaforar a los parlamentarios que están acusados y son los que desprestigian a la clase política.

“Este sistema nunca funcionó pero sí creo en la unidad después de las elecciones, cuando el pueblo colorado se manifiesta con sus votos”, dijo. “Con este equipo de pysãtroncos (ignorantes) no tenemos posibilidades de nada”, fustigó.

Dijo que en un partido con más de 2.500.000 de afiliados no se puede hacer consenso y “de hecho ya no hay porque el senador Juan Afara y yo ya lanzamos nuestras candidaturas”. Agregó que no tiene “ni la más mínima intención de transar”.