Rescate de perro en Ayolas se vuelve viral

"Acabo de encontrar un perro abandonado en muy malas condiciones en esta isla", cuenta Fernando Monzón, cuya empatía con el animal se hace cada vez más notable a medida que transcurre el video.

En el relato, Monzón reconoce que se vio obligado a detener su viaje luego de escuchar el llanto del animal y ver cómo este lo esperaba desde una orilla.

Lea también: Motociclista arrastra a un perro en Misiones y causa indignación

"Cuando lo vi, empezó a llorar de una manera que nunca antes había oído llorar a otro perro. Me rompió el corazón. Tuve que hacer algo al respecto", narra el hombre.

El canino empieza a mover la cola cuando Monzón baja del kayak. Seguidamente, el rescatista intenta subir al animal a la canoa, pero el perro, asustado, se resiste e intenta bajar, aunque no puede porque el hombre lo ataja.

"Intenté convencerlo de subir al kayak, pero ni bien puso sus patas, quiso salir por miedo al movimiento", describe el rescatista.

Tras varias idas y vueltas, Monzón logró que el animal permanezca en el kayak y lo llevó hasta una casa, donde fue recuperado.

El video, publicado en noviembre de 2019, finaliza cuando Monzón va a visitar al animal cinco días después del rescate, momento en el que se evidencia el buen estado en que se encuentra el can.

Dog Abandoned On A Desert Island Is Thrilled To Be Rescued | The Dodo Faith=Restored

Video: The Dodo.