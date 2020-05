Al respecto, el doctor Carmelo González Doldán indicó que los cambios en la forma de vivir podrían generar ataques de pánico, trastornos del sueño o cuadros depresivos y la mejor forma de prevenirlos es con la actividad física.

"Las personas en la situación actual deben hacer 20 a 30 minutos de caminata. No hay otra medicación. Hay un cambio de vida, algo único y no esperado. Estamos teniendo muchos casos depresivos, personas que sufren pánico", indicó en contacto con Monumental 1080 AM.

Lea más: Soledad y cuarentena: Cuando el aislamiento es total

Además, mencionó que la actividad física ayuda a regular el sueño y sobrellevar el confinamiento.

“Nadie conoce todo, cada día estamos aprendiendo algo nuevo a cómo sobrellevar al Covid-19", puntualizó el profesional.

El Gobierno dispuso una serie de restricciones de circulación, salvo casos excepcionales, la prohibición de aglomeraciones para mitigar la propagación del Covid-19. Desde este lunes, se dio inicio a la cuarentena inteligente.

Con esto, rige cierta flexibilización para reanudar actividades físicas, pero en parques cerrados, durante franjas horarias permitidas y bajo controles sanitarios.

Nota relacionada: Covid-19: Casos positivos aumentan a 440

Las personas solo podrán realizar caminatas o trotes en parques cerrados, con accesos controlados, no así en áreas comunes. Las personas en riesgo, mayores de 60 años, podrán realizar actividades de 6.00 a 8.00.

Luego, de 9.00 a 19.00 podrán ejercitarse niños y adultos de 10 a 59 años. Los menores deberán ir acompañados de sus padres o encargados.

Todas las personas podrán hacer actividades en parques o plazas cerradas que se encuentren a una distancia de 500 metros de sus respectivas viviendas, hasta un periodo de tiempo de dos horas.

Hasta ahora, los casos de coronavirus en Paraguay aumentaron a 440 y los recuperados a 142.