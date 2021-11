Reclaman deudas con Ramón Sosa

“No me pagó todavía Olimpia lo de Sosa; sí me preocupa lo deportivo, está perdiendo en lo deportivo y no me gusta. Veremos qué hay para ir a otro mercado. (Miguel) Brunotte es un tipazo y la predisposición es buena, yo no quiero demandas, pero sí soluciones”, dijo Campos en tono enérgico, referenciando además que Olimpia aún no pactó siquiera un plan de pagos por Sosa.

La idea de una salida se podría dar en diciembre, más aún teniendo en cuenta que siguen los sondeos del fútbol brasileño por el jugador de 22 años.

“La verdad que preferimos que esté en Olimpia antes de ir afuera. Soy de la idea de que los jugadores deben explotar en el fútbol local y luego salir, pero si no tiene oportunidad en el club, deberá salir”, remarcó el empresario.

Dentro de la reestructuración del plantel de Olimpia, se espera que los costos bajen para el próximo año, dejando una base de jugadores jóvenes en la plantilla, con prioridad en la cantera franjeada. Esto podría beneficiar a Sosa en caso de mantenerse en Olimpia, ya que tendrá oportunidad de jugar, como lo hizo ayer en la Copa Paraguay; quedarán pendientes los pagos atrasados que la dirigencia tiene con el jugador, ex River Plate.