El ex presidente de Cerro Porteño Raúl Zapag aseguró que los dos rugbistas agredieron a su hijo sin motivo.

El ex presidente de Cerro Porteño Raúl Zapag conversó este lunes con Monumental 1080 AM sobre la brutal agresión que sufrió su hijo de 19 años, Benjamín Raúl Zapag Gayet, en la noche del domingo dentro de una discoteca de Asunción, destacando que el joven se encuentra recuperándose de las lesiones.

El ex dirigente deportivo dijo que los rugbistas supuestamente agredieron a su hijo de forma intencional y "al azar", ya que la víctima nunca tuvo inconvenientes con los jóvenes y que, incluso, ni los conocía.

"Uno le habla fuerte a la salida del baño, golpeándole la puerta y sale él (su hijo) y les pregunta qué pasa. Sin mediar palabras, un tongo, otro, según él (la víctima) fueron dos, pero según los forenses fueron más de cinco (golpizas)", aseveró.

Según dijo el ex presidente del club, un joven que se encontraba al momento de la agresión preguntó a los dos sospechosos el motivo por el que le pegaron a su hijo, a lo que ambos respondieron que fue "de onda".

"Esto no fue contra Benjamín, era contra el que salía del baño, él salió sorteado, le podía haber tocado a cualquiera. Estos chicos juegan al rugby, pero ellos no representan al rugby y la Justicia se va a encargar de demostrar eso. Benjamín es un chico sano, él no se merece esto, pero nadie se merece esto", afirmó.

Reiteró que el hecho no puede quedar impune, principalmente para evitar que se sigan cometiendo este tipo de hechos y pidió a los implicados a presentarse para enfrentar lo que hicieron y contar lo ocurrido.

"Cada uno que comete errores merece la misericordia de Dios, pero al mismo tiempo también afrontar las consecuencias reales de un Estado de Derecho, es la única manera de poder sobrevivir en sociedad, lo que le pasó a Benja ya les pasó a otros y les va a pasar a otros si es que no se declara el repudio", manifestó.

Zapag recordó que la víctima de la brutal agresión fue sometida a una intervención quirúrgica y a una reconstrucción facial en la zona del ojo, pero resaltó que amaneció bastante bien este lunes.

Agradeció el acompañamiento y apoyo de todos ante lo sucedido y destacó que el joven de 19 años fue auxiliado rápidamente por sus amigos y su chofer tras el hecho.

"Benja amaneció muy bien, con ese ánimo que le caracteriza de que todo va a estar bien, eso me da fuerzas. Estamos buscando soluciones, buscando respuestas, que todo vuelva a su normalidad", expresó el ex presidente de Cerro.

El caso

Una brutal agresión que involucró a Benjamín Zapag se produjo alrededor de las 03:00 de la madrugada de este último domingo, en el interior del baño de la discoteca Morgan de Asunción.

La víctima quedó con graves lesiones en el rostro, tras lo cual fue hospitalizado y sometido a una cirugía por una lesión maxilofacial.

El hecho fue denunciado ante el Ministerio Público, quedando a cargo del fiscal Juan Carlos Ruiz Díaz, quien había adelantado a Última Hora que para este lunes se convocará a los amigos del afectado para brindar su testimonio.

La Fiscalía ya identificó este lunes a los dos presuntos agresores, quienes fueron identificados como Marcelo Giovanni Fretes Laterra y Héctor Grau, ambos del plantel de la selección nacional de rugby, quienes viven en Asunción y ya están siendo buscados por la Policía Nacional.