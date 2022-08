Ratifican la condena a ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas.

El Tribunal de Apelación Penal de Central ratificó este lunes la pena de 8 años de cárcel para el ex intendente de Lambaré Roberto Cárdenas y otros coprocesados por lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción.

Roberto Cárdenas fue encontrado culpable de causar un perjuicio patrimonial de G. 859.559.192 de recursos transferidos a la Municipalidad, de royalties provenientes de la Itaipú Binacional, en el 2016, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

En la misma causa se confirmaron las sentencias del ex director de Administración y Finanzas, Guido Salcedo, a 6 años de cárcel, y Carlos María Mendieta, encargado de la Dirección de Obras de la Comuna, obtuvo una pena de 3 años de prisión, ambos en carácter de cómplice.

Nota relacionada: Ex intendente Roberto Cárdenas es condenado a ocho años de cárcel

Mientras tanto, Alejandrino Duarte, también en carácter de cómplice, fue condenado a unos 3 años de pena privativa de libertad. También fueron acusados Francisco Villalba, Nery Passi, Cristino García y Eladio Alcides Adorno Peña, representantes de las constructoras.

Se comprobó que los ex funcionarios actuaron en concordancia con el ex intendente de Lambaré. Dentro del juicio se había señalado que no se sabe cuáles fueron los móviles del condenado.

En setiembre del 2021, Cárdenas recibió cuatro años de cárcel por el derrumbe del techo de un aula del Colegio Nacional de Lambaré y un daño patrimonial de G. 266.730.000, provenientes de los recursos del Fonacide. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó la condena de 4 años y resolvió que debe reiniciar el juicio. La Fiscalía presentó una acción de inconstitucionalidad.

También puede leer: Mientras 11.000 procesados sobreviven hacinados, condenados pasean libres

El ex intendente de Lambaré fue condenado por lesión de confianza por alrededor de G. 8.000 millones a solo dos años de cárcel y con suspensión de la condena, en julio del 2021. Además cuenta con otra sentencia que se dio en agosto del 2021, por usurpación de funciones públicas de 2 años.