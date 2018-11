Ramón Martínez, impensado goleador

Ramón Martínez, volante de Guaraní, con la llegada de Gustavo Florentín, no solo logró ganarse un lugar en el cuadro base, jugando de titular, sino que está explorando nuevas zonas de la cancha y llegando a los goles en este Clausura.

Martínez, 22 años, debutó en Primera División en el 2015, ante Cerro, en la fecha 16 del torneo Apertura. Desde entonces jugó 32 partidos. Esta temporada está sumando la mayor cantidad de partidos. Jugó hasta ahora 15 partidos, 11 iniciando de titular y 4 desde la banca. Suma dos goles, ambos en este Clausura.

“Gracias a Dios se me están dando los goles. La libertad que me da el técnico de soltarme un poco más, me permite estar más cerca del arco rival”, expresó a ÚH.

“El equipo de a poco va encontrando su mejor fútbol, no se están dando los triunfos, pero jugando con la actitud que lo tuvimos ante Libertad, estaremos más cerca de ganar”, agregó.

Guaraní visitará el lunes a Sol de América, en Villa Elisa, desde las 20.00 y luego jugará ante Cerro Porteño.