¿Qué son las drogas sintéticas cada vez más consumidas en Paraguay?

"Es lo que la diferencia de la marihuana o de la cocaína. La marihuana es derivada de la planta del cánnabis y la cocaína, que a pesar de que ya tiene un proceso químico, la materia prima principal es la hoja de coca y tiene de alguna manera origen natural. Sin embargo, las drogas de síntesis son directamente elaboradas, sintetizadas mediante procesos laboratoriales", señaló.

Ayala mencionó que existe una inmensa variedad de drogas sintéticas debido a que el mercado es bastante dinámico. Apuntó que hasta hace poco Paraguay se mantenía alejado del mercado, en comparación con otros países que ya conocen estas sustancias desde las décadas de los 50 y 60.

"El mundo de las drogas sintéticas es dinámico. Cada día van surgiendo nuevos tipos de sustancias porque se van realizando en base a experimentos que realizan muchos laboratorios o personas. A veces son personas con la intención de buscar una nueva droga o buscando un medicamento y así se va generando su distribución", explicó.

Tipos de drogas sintéticas

De manera a clasificar los tipos de drogas sintéticas, Ayala citó algunas clases de sustancias que se pueden encontrar en estas drogas.

"Las empatógenas como el éxtasis que generan empatía, desinhiben. Se usan mucho en las fiestas. Están las drogas sintéticas sicodélicas, como el LSD, que son sustancias que afectan la percepción sensorial de las personas, sonido, vista, tacto. Luego están las drogas estimulantes como la metanfetamina, la cocaína también lo es. Pero, hablando de sintéticas, un ejemplo claro es la metanfetamina o la cristal", describió.

Ayala sostuvo que los efectos y el tiempo que estas puedan durar en el organismo del consumidor son muy relativos y varían de acuerdo con cada sustancia y cuerpo.

"Cada droga sintética tiene un efecto diferente según su composición (empatógena, estimulante, sicodélica). Por otra parte, también depende del organismo del consumidor. Se pueden establecer rangos, pero es relativo al consumidor. Las drogas sintéticas pueden tener efectos intensos que van desde dos a seis horas dependiendo de cada persona", indicó.

Mencionó que todas las drogas sintéticas afectan directamente al sistema nervioso central, producen una elevación de la temperatura corporal, muchas veces generan taquicardia, el corazón tiende a trabajar más con mayor velocidad y generan deshidratación. Algunas sustancias, en particular, generan pérdida de apetito.

Paraguay aumentó su consumo

De acuerdo con la Senad, el tráfico de drogas sintéticas aumentó en Paraguay debido a su mayor consumo.

"Esto se debe a la dinámica mundial del consumo de drogas. La venta de drogas es un negocio ilegal y, como todo, se basa en la relación de oferta y demanda. El país va creciendo y a mayor población existe mayor demanda", comentó.

Lea también: La Senad alerta aumento del consumo de drogas sintéticas

Agregó que el crack y la marihuana están destinados a una población de menos recursos y que, en este caso, las drogas sintéticas crearon un nuevo segmento, limitando a personas que tienen cierto poder adquisitivo, principalmente adolescentes y jóvenes.

Dijo que esto también se debe a la globalización y al acceso a internet, que hace que se conozcan nuevas sustancias que recorren otros países y se ofertan en Paraguay.

"Según nuestras investigaciones, las drogas sintéticas se comercializan en los alrededores de los centros educativos secundarios, en los alrededores y dentro de universidades y, por supuesto, las actividades de concurrencia masiva, principalmente los conciertos o fiestas privadas con temática electrónica", detalló.

Cómo identificar a jóvenes que consumen drogas

El director de Comunicaciones pidió a los padres estar pendientes de los pequeños detalles, principalmente de los cambios físicos, actitudes, rutinas y círculo de amistades.

"Si generalmente es una persona diurna y hace sus actividades de día y repentinamente se vuelve noctámbula, duerme de día, tiene cambios bruscos de temperamento, se vuelve más violenta. También si está teniendo más necesidad de lo normal de dinero. Porque este tipo de sustancias tienen su costo", señaló.

Insistió que es necesario que se haga un control permanente de las actividades, de los amigos y, por su puesto, no perder la contención emocional de los jóvenes. Agregó que otro error de los padres es vincular el consumo de alcohol con las drogas.

"No considerar que la persona sana, que no toma alcohol, no pueda consumir drogas, ya que las sustancias sintetizadas no requieren de alcohol, sino de mucha agua, porque produce deshidratación y elevación de temperatura", acotó.

El alto funcionario de la Senad advirtió que estas drogas pueden generar la muerte, ya que introducir sustancias que alteran el organismo puede desencadenar consecuencias letales, además de crear una dependencia y acostumbramiento, por lo que su consumo tiende a aumentar buscando tener los efectos deseados.

"Son peligrosas, son adictivas y pueden producir la muerte", alertó.

Tipos de drogas sintéticas incautadas en operación New Elovution

La Senad realizó un detallado informe sobre las drogas incautadas en el reciente operativo New Elovution.

La lista inicia con Phillip Plein: Éxtasis conocido como Philipp Plein, cuyo logotipo hace referencia a la marca de ropa, posee marca hexagonal. Su consumo en España ha causado la muerte de consumidores por intoxicación.

Punisher: Éxtasis de su consumo vía oral. Su característica radica en su color gris. Si el consumidor no la dosifica, puede ingerir una cantidad tan elevada de anfetaminas que provocarían un paro cardiaco.

Golden: Éxtasis de su consumo vía oral. Es una droga sintética que altera el estado de ánimo y la percepción (la conciencia de los objetos y las condiciones circundantes). Su composición química es similar a la de los estimulantes.

Cristales: Metanfetamina que se puede fumar, aspirar o inyectar. Una forma de la droga con aspecto de fragmentos de vidrios o piedras blancoazuladas o amarillentas brillantes. Su estructura química es similar a la de la anfetamina. Este es el primer hallazgo de la droga en el país.

Tusi: Éxtasis/ketamina. Su forma de consumo es impregnando en golosinas. Tusi, tucibi (2CB), polvo rosa, cocaína rosa, venis, erus, nexus son solo algunos de los nombres que recibe esta sustancia que fue creada en un laboratorio en Estados Unidos y que, por lo general, es impregnada en chupetines u otras golosinas para su consumo.

Nota relacionada: Dosis de drogas sintéticas tienen costos muy elevados

UPS: Éxtasis de consumo vía oral. Alto contenido de MDMA. Por lo general es fragmentada o en pedazos, ya que consumida entera puede resultar mortal.

Jacinda Arderm: Éxtasis (MDMA) de consumo vía oral. Posee impreso el rostro de la primera ministra neozelandesa como satirización a su apoyo a la legalización de varias drogas. Es además una de las más costosas del mercado por sus efectos prolongados.

Tripadvisor: Éxtasis (MDMA). Su consumo es vía oral. Al igual que las otras muestras, posee alto contenido de MDMA. Tiene origen Europeo y ha ingresado a nuestro país para ubicarse entre las de mayor demanda.

nuevas drogas Europa y EEUU, son los lugares donde se producen las drogas incautadas en la operación New Evolution. Foto: Gentileza.

Tableta o cartón: LSD de consumo vía oral. LSD es la sigla en inglés de la dietilamida de ácido lisérgico, droga que se presenta en forma de polvo blanco o de un líquido claro sin color. Posee efectos sicodélicos y la forma más habitual de consumo es en pequeños fragmentos de cartón impregnado con la droga.

Minions: Éxtasis de consumo vía oral. Acorde a las investigaciones, provienen de Holanda y se han expandido por todo el Mercosur. Su presentación inofensiva oculta potentes efectos en los consumidores.

Tictac: Éxtasis MDMA de consumo vía oral. Lleva el logo de la afamada marca de golosinas. Medios periodísticos informan que su consumo ha repercutido negativamente en un gran segmento de la juventud del Reino Unido.

Pharaon: Éxtasis MDMA de consumo vía oral. Muy popular en Argentina, Chile y Uruguay, posee todas las características de las demás drogas de diseño en cuanto a la forma, consumo y efectos.

Maybach: Éxtasis MDMA de consumo vía oral. Estos comprimidos, con un logo de la famosa empresa automotriz, llevan circulando en los Países Bajos desde 2015. La droga se ha instalado en Sudamérica en los últimos dos años.

Dominó: Éxtasis MDMA. Su consumo también es vía oral. Los efectos de la Dominó se logran de 30 a 45 minutos después de la ingesta. El efecto máximo aparece entre los 60 a 90 minutos luego de la ingesta. La duración fluctúa entre 4 y 6 horas.

Hongo Albino: Es un droga alucinógena, de consumo vía oral e infusión o té. Este tipo de hongo alucinógeno se caracteriza por una coloración pálida y blanquecina. La droga modifica la percepción sensorial, distorsiona el tiempo y el espacio. Así también, posee un fuerte impacto en las funciones emocionales.