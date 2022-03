¿Qué ocurre con el dinero de los socios cuando una cooperativa es intervenida?

La Cooperativa San Cristóbal fue intervenida en la mañana del miércoles y esto encendió las alarmas de los socios, debido a la duda que genera sobre qué pasará con su dinero. Al respecto, el presidente del Instituto Nacional de Cooperativismo ( Incoop ), Pedro Loblein, pidió tranquilidad a los socios y dijo que el proceso no afectaría a la liquidez de la entidad.

Además, el funcionario explicó a través de NPY que cuando se ingresa “dinero sucio” del narcotráfico lo que se hace es utilizar a la cooperativa para posteriormente retirarlo limpio y que no se utiliza dinero de los socios.

“El dinero del socio está bien invertido en activos y en créditos. Está ahí, no tengan miedo, no es necesario que vengan a hacer una extracción masiva, porque después no va a quedar plata para dar créditos”, se dirigió Loblein a los beneficiarios.

En cuanto a las personas que adeudan dinero en la Cooperativa San Cristóbal, recomendó seguir abonando con normalidad para evitar perder puntuación como socios y, además, insistió en que deben pagar más aún en estos momentos, ya que con ello se ayudará a inyectar liquidez a la entidad.

“El activo total de la cooperativa supera los G. 600.000 millones y el pasivo está en poco más de G. 400.000 millones, por lo que al convertir ese activo en dinero disponible, se podrá devolver a todos su dinero, pero eso significa liquidar la cooperativa y eso no podemos permitir”, sentenció.

¿Qué implica el cierre administrativo de una cooperativa?

El funcionario señaló que la intervención de la Incoop está a cargo de un equipo de seis interventores designados y que todo el proceso de auditoría lleva su tiempo, por lo que ellos cuentan con un plazo de 90 días para ello.

No obstante, manifestó que se realiza un día de cierre administrativo para acceder a los montos y documentaciones y que ese día se traslada para el siguiente día hábil, es decir, las personas que tenían plazos de pago hasta la fecha, podrán abonar de igual forma el día en que se vuelva a habilitar la caja de la cooperativa.

Mientras tanto, dijo que esperan poder normalizar las operaciones de la entidad desde el lunes de la próxima semana.

"La responsabilidad es de todos" los miembros de la mesa directiva de San Cristóbal

Con relación a los responsables de haber permitido que se lave dinero dentro de la cooperativa, Pedro Loblein aseveró que todos los miembros de la mesa directiva están comprometidos, debido a que “no es posible” que no se hayan percatado de los movimientos.

“El presidente es el representante legal de la cooperativa, pero la responsabilidad de lo que ocurrió es de todos los miembros. No es posible que solo el presidente lo haga y, sin embargo, ese mismo grupo sigue al frente. Nosotros estamos nombrando nuevas autoridades momentáneas y a la par, estamos haciendo auditorías y con eso tenemos la posibilidad de indagar en lo más profundo lo que ocurrió en los últimos cinco años e identificar a los responsables", expresó el representante del Incoop.

Una vez que hayan identificado a los involucrados, las informaciones serán remitidas al Ministerio Público y a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Extracciones masivas en un día alcanzaron casi USD 2 millones

Tras lo ocurrido con Juan Carlos Ozorio, quien fungía hasta el miércoles como diputado colorado y presidente de la Cooperativa San Cristóbal, se generó un nerviosismo generalizado y una pérdida de credibilidad por parte de los socios, por lo que llegaron de forma masiva hasta las distintas sucursales de dicha entidad a fin de retirar su dinero.

El presidente del Incoop manifestó que eso generó un riesgo inminente para San Cristóbal de seguir operando “porque la entidad no tiene para devolver a todos de una vez”.

Señaló que pese a que Ozorio ya había presentado su renuncia, para las 14:00 del miércoles la cooperativa ya cerró con un total de casi G. 7.000 millones (equivalente a USD 1 millón) de extracciones, lo que para las 19:00 se disparó a más de G. 12.000 millones (cerca de USD 1,7 millones), por lo que desde el Incoop decidieron realizar la intervención.

Si bien, Loblein destacó que la cooperativa pudo solventar "sin problemas" esas salidas por su amplia liquidez, adelantó que si las extracciones masivas continúan, están analizando otras alternativas, como buscar inyecciones por medio de otras cooperativas o bancos.

“Era algo que analizamos a la noche. Decidimos la intervención y luego dirigirnos a los socios, pedirles que confíen en la cooperativa”, explicó.

Finalmente, Pedro Loblein indicó que debido a las masivas salidas de dinero que estaban teniendo, la Cooperativa San Cristóbal decidió poner un tope de G. 10 millones por cada socio en el día, lo que enervó más aún a las personas que llegaban con la intención de sacar sumas consideradas de dinero.