Sin lugar a dudas, una de las principales incorporaciones para este 2020 en el fútbol paraguayo es la implementación del VAR (árbitro de video asistente), que entrará en vigencia desde el arranque de este Apertura.

Horacio Elizondo, director del Departamento de Árbitros de la APF (Asociación Paraguaya de Fútbol), habló de los preparativos para el debut oficial de la tecnología en el fútbol local. “Estamos muy bien, tuvimos un 2019 de mucho desarrollo en el arbitraje. En el Apertura estuvimos conociéndonos buscando un perfil para el arbitraje paraguayo, nos costó por los cambios. En el segundo semestre levantamos bastante el rendimiento, la vara y ahora queremos hacer lo mismo con la implementación del VAR”, arrancó Elizondo hablando con Fútbol a lo Grande (1080 AM). “En el inicio del trabajo peleábamos el descenso y luego el campeonato en términos futboleros”, agregó sobre el rendimiento del arbitraje del año pasado. los puntos. Entre varios puntos, el argentino mencionó que “lo que hay tener en cuenta es que el VAR no dirija mejor que el árbitro de campo, sino que lo ayude”. Asimismo, que “si el VAR no encuentra errores claros y obvios, no tiene que intervenir”. DESIGNACIÓN. Sobre la designación del cuerpo arbitral, sostuvo: “Tenemos que ser estrategas para designar a los árbitros, no vamos a poder contar con varios soldados por las competencias de Conmebol que van a haber. Tenemos varios árbitros que les faltan horas de entrenamiento para estar en el VAR, pero sí están para estar en el campo”. Con respecto al método que tendrán para designar a los árbitros, dijo: “Así como evaluamos los árbitros de campo, vamos evaluar a los del VAR. Ahora hay que rendir en el VAR y en el campo”. En tanto, mencionó que van a ser dos los encargados del VAR y que algunos partidos importantes contarán con un observador para monitorear todo el trabajo. Además, comentó que la presencia de los árbitros de fondo ya no será necesaria. “Hemos puesto una cámara en la línea de fondo”, señaló. Finalmente, en cuanto al tiempo de reposición durante el chequeo de las jugadas, explicó: “Todo el tiempo, desde que empieza el chequeo de las jugadas, cuando el árbitro pone la mano en la oreja, se cronometra y se le comunica al árbitro. A eso deberá sumarlo el tiempo de adición que maneja el árbitro”.







Siguen las inspecciones de canchas

La Comisión de Inspección de Canchas de la APF concluyó ayer otra jornada de verificación de los estadios de los clubes de Primera División, de cara al inicio del Apertura el próximo viernes 17 de enero.

Los estadios inspeccionados ayer fueron el Luis Salinas del 12 de Octubre, el Parque del Guairá de Guaireña y el Gunther Vogel del Sportivo San Lorenzo, con esto ya solo restan dos estadios para finalizar con las inspecciones y son el Luis. A. Giagni de Sol y el Feliciano Cáceres de Luqueño.





Programan dos fechas mañana

El Consejo de la División de Honor de la APF tendrá mañana su primera reunión para programar las dos primeras fechas del torneo Apertura 2020, que arrancará el próximo viernes 17 de enero.

La primera fecha tendrá los cruces entre Olimpia vs. Gral. Díaz, River vs. Sol, Nacional vs. Guaireña, Guaraní vs. San Lorenzo, 12 de Octubre vs. Libertad y Cerro vs. Luqueño. En tanto la segunda tendrá los siguientes choques: Libertad vs. Olimpia, Sol vs. Luqueño, Guaireña vs. River, Gral. Díaz vs. Nacional, San Lorenzo vs. 12 de Octubre y Guaraní vs. Cerro.