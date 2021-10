Puente de Encarnación se habilitaría hoy o mañana en forma restringida

“Tuvimos una reunión con las autoridades de Posadas, coordinamos que se dé la apertura, que sería entre el viernes y el sábado, probablemente sea mañana (por hoy); se están teniendo en cuenta ahora las exigencias sanitarias de la parte argentina y cómo va a ser el cruce. Ahora están hablando de cupos, van a ser 800 personas para ingresar, con nosotros es distinto porque Paraguay está abierto desde el 15 de octubre del 2020, entonces pueden ingresar la cantidad que quieran y de las provincias que vengan”, explicó la directora de Migraciones.

La misma, junto al doctor Francisco López, de Vigilancia de la Salud, el cónsul paraguayo en la ciudad de Posadas, Rolando Goiburú, entre otras autoridades migratorias y de Aduanas, se trasladaron hasta Posadas para la reunión, mientras en el centro de frontera lado paraguayo ya había personas esperando para poder cruzar al vecino país. Esto, considerando que ya se había anunciado la posible reapertura del puente San Roque González de Santa Cruza para ayer, pero finalmente no se dio dicha situación.

“Se abre entre mañana viernes y el sábado. Si hoy llegan a un acuerdo de estos cupos y el protocolo sanitario se abriría mañana a la mañana, no pasa del fin de semana. Los que van a salir de nuestro país, según nos están informando porque todavía no se oficializó, serían por cupos; entonces ahí es donde tenemos que coordinar el trabajo con autoridades locales, si el cupo es de 800, nosotros al llegar a 750 personas ya tiene que parar el paso desde antes del puente, para que no sean rechazados en Argentina”, destacó Arriola.

reapertura inmiente del puente encarnacion posadas_resize.png



PCR negativo y otros requisitos para cruzar frontera

En cuanto a los requisitos que probablemente exija Argentina para el ingreso a su territorio, Arriola manifestó que serían el PCR negativo dentro de las 72 horas, el certificado de vacunación completa 14 días antes del ingreso a ese país, y lo que se está verificando es si se haría el test antígeno al ingresar, “por eso tienen que tener en cuenta que esta apertura de frontera va a ser lenta y de una manera no habitual, entonces la reactivación económica o el comercio se irían dando paulatinamente”, dijo.

Aclaró que esta prueba piloto de reapertura gradual del puente Encarnación-Posadas se daría en principio en vehículos particulares, taxis o mototaxis, no así el transporte de pasajeros interurbano entre ambas ciudades, tampoco se habla todavía del paso en tren, y el transporte internacional recién se habilitaría para noviembre.

Es importante mencionar que Paraguay sacó el 1 de octubre la actualización del protocolo, y dentro de la exigencia para el tránsito vecinal fronterizo está el certificado de vacunación completa después de los 14 días.