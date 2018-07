Proyecto consensuado apunta a formalizar trabajo a tiempo parcial

La propuesta legislativa fue analizada durante varios meses en el Consejo Consultivo Tripartito bajo la coordinación del citado ministerio.

En el arranque de la presentación, Sosa precisó que el proyecto que estarán elevando al Congreso tiene por objeto regular el empleo a tiempo parcial en el sector privado para todo tipo de actividades.

Dijo que todos saben que hay mucha gente que no puede o no quiere trabajar las ocho horas en la semana, pero no tienen una regulación legal que les pueda proteger.

Subrayó que este proyecto que están impulsando se aplica a todo tipo de actividades, excepto algunos, como el de docentes públicos y privados, personal de blanco y choferes del transporte público.

Destacó el hecho de que fue aprobado en dicha instancia tripartita conformada por representantes de la UIP, la Feprinco, la Asociación Rural del Paraguay y cuatro centrales obreras entre las cuales están la CUT, CPT y la CNT.

DETALLES. Respecto a los puntos centrales de la iniciativa de regulación laboral, la directora general de Seguridad Social del Ministerio del Trabajo, Mónica Recalde, explicó que una de ellas tiene que ver con el seguro social.

Aclaró que esta modalidad de empleo a tiempo parcial va a cubrir íntegramente todos los beneficios que hoy puede brindar el IPS. Indicó que el trabajador va a aportar al seguro social de acuerdo a lo realmente percibido.

Recalde señaló que la base imponible para los trabajadores a tiempo completo es el sueldo mínimo, pero la persona que trabaja a tiempo parcial cotizará por lo realmente percibido, según el contrato de trabajo firmado.Destacó como un aspecto importante que en materia de seguro de salud, por consenso los empresario aceptaron hacerse cargo de la diferencia hasta completar el cien por ciento, teniendo en cuenta el problema financiero que tiene con estos fondos el IPS y que alrededor de 129.000 personas ingresarían en la categoría de empleo a tiempo parcial.

APOYO. A su turno, el titular de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), Crhistian Cieplik, dijo que esta iniciativa es para celebrar porque ayudará a muchísima gente, especialmente los jóvenes para poder trabajar formalmente y seguir sus estudios.

El representante del sector sindical, Víctor Insfrán, resaltó el hecho de que se haya respetado en este caso la institucionalidad de la tripartita donde todos participaron, a fin de enfrentar los nuevos desafíos de los cambios que se están dando a nivel mundial en el campo laboral.

El titular de la UIP, Gustavo Volpe, resaltó lo inédito de este proyecto de ley en el sentido que fue consensuado entre empresarios y trabajadores.

