Propuestas teatrales muy variadas se proponen este fin de semana

La obra No te vamos a extrañar estrena este viernes, a las 21:00, en el Galpón del Pasaje Molas (Pasaje Molas entre 25 de Mayo y Cerro Corá, paralela a Brasil).

teatro_41024211.png No te vamos a extrañar: Estrena en la fecha, a las 21:00, en el Galpón del Pasaje Molas. Foto: Gentileza.

Se trata de un show de humor y stand up, a cargo de las standaperas Yemmy Melina y Fani Cantero, con la participación especial de la actriz Lourdes García Stark, que con ironía y risa dan cierre al 2022 con un funeral. En cartelera hasta el 26 de este mes se presenta los viernes y sábados, a las 21:00, y domingos a las 20:00.

Entradas anticipadas: G. 50.000, en puerta: G. 55.000. Más datos al (0983) 212-369.

La obra muestra a tres amigas viudas que irrumpen en un funeral para despedir, cada una con un estilo y giro muy particular en su forma de decir adiós a sus penas que dan risa. El show es un formato que combina teatro, monólogos y stand up. La propuesta se desarrolla sobre la base de un divertido funeral donde no reír, será difícil.

Homenajes

teatro_41024925.png Roque Sánchez - Veintiséis años en el recuerdo: Se presenta en la noche de este viernes, a las 20:00, en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino - Manzana de la Rivera. Foto: Gentileza.

El espectáculo gratuito denominado Roque Sánchez - Veintiséis años en el recuerdo se presenta este viernes, a las 20:00, en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino - Manzana de la Rivera (Ayolas 129 entre El Paraguayo Independiente y Benjamín Constant).

Esta muestra, que incluye teatro, canto y música, se realiza en conmemoración del vigesimosexto aniversario del fallecimiento del actor, director y maestro de teatro Roque Sánchez, cuyo deceso fue el 17 de febrero de 1997.

Infantil

teatro_frankenstein-1-1536x1024_35895832.jpg Frankenstein: Sábado y el domingo, a las 18:00, en el Teatro Municipal de Asunción. Foto: Archivo UH.

El público menudo podrá disfrutar de la comedia musical Frankenstein, a cargo del grupo Equipo Teatro, Las funciones serán mañana y el domingo, a las 18:00, en el Teatro Municipal de Asunción (Chile y Presidente Franco). Entradas: G. 35.000, con promociones especiales. Contacto: (0991) 322-213.

En vez de una obra que meta susto y nos haga temblar de horror el Dr. Frankenstein solo matará de risa con su monstruosa criatura, el extravagante Frankie y las hilarantes situaciones que propone junto a los delirantes personajes que los acompañan, los sirvientes Funesto y Casimira, el terrible General Pésimo Gómez, la dulce ancianita Tituba y la tierna novia de Frankie, Francisca.

El musical de “terror” fue especialmente concebido para niñas y niños, pero también lo disfrutarán jóvenes, adultos, ancianos y para toda la familia.

Humor

telecomio_41070881.jpg Los Verdaderos: Sube al Teatro Latino, este viernes, sábado Foto: Gentileza.

El elenco original del programa televisivo humorístico Telecomio presenta la obra teatral Los Verdaderos, en el Teatro Latino (Teniente Fariña entre Iturbe y Yegros).

Las funciones se ofrecen los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00. Conforman el elenco Clara Franco, Gustavo Cabaña, Maricha Olitte, Walter Evers y José Ayala.

Lea más: Carnavaloon trae a escena a Don Omar y Lenny Tavárez en el Jockey Club

En detalle

-No te vamos a extrañar: Estrena en la fecha, a las 21:00, en el Galpón del Pasaje Molas (Pasaje Molas entre 25 de Mayo y Cerro Corá, paralela a Brasil).

-Roque Sánchez - Veintiséis años en el recuerdo: Se presenta en la noche de este viernes, a las 20:00, en el auditorio Ruy Díaz de Guzmán del Centro Cultural de la Ciudad Carlos Colombino - Manzana de la Rivera (Ayolas 129 entre casi Benjamín Constant).

-Frankenstein: Sábado y el domingo, a las 18:00, en el Teatro Municipal de Asunción (Chile y Presidente Franco).

-Los Verdaderos: Sube al Teatro Latino (Teniente Fariña entre Iturbe y Yegros), este viernes, sábado a las 21:00 y domingo, a las 20:00.