Este sábado 18 de febrero llega el Carnavaloon, la fiesta del verano y del carnaval, donde el King of kings Don Omar y Lenny Tavárez llenarán de sonidos urbanos el Jockey Club, con un show único con mucho reguetón, trap, algo de bachata y canciones pop.

El show está previsto para las 20:00 en la pista central del Jockey Club del Paraguay (avenida Eusebio Ayala casi Cedro, de Asunción). Las entradas están a la venta en UTS y en www.reduts.com.py y es una producción de RPM.

Don Omar, más conocido cómo King of kings, fue uno de los primeros reguetoneros que se convirtieron en superestrellas en la primera parte de la década de los 2000 con su disco debut The last Don. El artista se caracteriza por letras que hablan de problemática social, política y del orgullo latino, pero también tiene hits con la mejor intención de poner a bailar a todos. Además, fue uno de los primeros artistas de reguetón cuyos videoclips se pasaron en MTV.

La calidad de sus producciones siempre lleva a Don Omar a ingresar a los principales charts latinos y son un éxito en todos los países de habla hispana. Su último material discográfico fue Los Bandoleros, con su versión Reloaded, y los sencillos Sincero, Soy yo, Let’s get crazy, Good girl y Agradecido, que llegaron en el 2022.

Aunque en el pasado anunció su retiro, sus continuos lanzamientos confirman lo contrario: hay bastante Don Omar para seguir bailando. De hecho, a inicios de este 2023 lanzó el álbum conceptual Pain is love, que reúne a varios cantantes de diferentes géneros.

Mediante sus redes sociales, el reguetonero mantiene una constante interacción con sus seguidores, y hace unos días posteó una vez más sobre su venida a nuestro país: “Paraguay, queda una semana para vernos nuevamente en el Carnavaloon este 18 de febrero, en el Jockey Club de Asunción”, indicó en su cuenta de Instagram.

Entre las colaboraciones que realizó en su carrera figuran los artistas Wisin & Gente de Zona, Residente, Farruko, Jennifer López, Daddy Yankee, Zion & Lennox, Natti Natasha, Romeo Santos, Aventura, Pitbull, entre otros.

Por otra parte, la fiesta del verano también tendrá en escena al puertorriqueño Lenny Tavárez, quien ya visitó Paraguay en varias oportunidades. Ahora, llega en un momento propicio, porque acaba de lanzar el tema Felicidades, escrita por Joey Montana (del hit Picky), que será parte de su set, junto a las canciones que lo consagraron desde hace varios años como uno de los preferidos del público paraguayo.

El anuncio del concierto Carnavaloon fue un éxito desde su lanzamiento, ya que en cuestión de horas los fans agotaron la primera fase de entradas. Actualmente quedan pocos tiques disponibles.