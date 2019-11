Propietario de estancia Alegría espera rechazo de expropiación

Benedick Eberhard, ciudadano alemán propietario de la estancia, visitó ayer en Palacio de López al presidente Abdo Benítez, quien le ratificó que su Gobierno respeta la propiedad privada.

El empresario acotó que fue una conversación agradable y que le agradeció al mandatario por el respaldo que recibió su familia.

“El presidente dijo que es muy importante para él que se respete la propiedad privada y que es fundamental para este Gobierno”, destacó el alemán tras la reunión.

odisea. Comentó que desde el momento en que se enteraron de la intención de un grupo de legisladores de plantear la expropiación iniciaron una dura batalla y esperan que se rechace en Diputados.

“Hace tres semanas en la Cámara de Diputados fue expropiada y empezaron las sesiones y reuniones. Ahora está casi solucionado. La solución se dará cuando hoy se trate en la Cámara de Diputados. Los senadores rechazaron la semana pasada”, apuntó.

Sin embargo, en el orden del día de la sesión de la fecha no figura el tema.

Eberhard expresó que les tomó de sorpresa la propuesta de expropiación y que empezaron a pelear para salvar la propiedad. Dijo que alrededor de 5.000 hectáreas son monte y el resto es una estancia productiva.

EMPLEADO. El alemán comentó además que el diputado que estuvo detrás de la expropiación fue su empleado. Es Pastor Vera Bejarano, uno de los proyectistas. “El diputado que estuvo detrás de esto era funcionario nuestro. No sabemos qué pasó. Se dijo que esta estancia está abandonada; que no se trabaja mas ahí; que nosotros venimos cada cinco años. No es cierto”, retrucó.

Agregó que vive con su familia en Alemania pero que vienen cada rato a Paraguay.

Sostuvo que el establecimiento cuenta con 70 empleados, que construyeron una escuela en la que van 80 alumnos, y que de los 6 profesores, cinco son pagados por la empresa. Inclusive, mencionó que llegaron a construir un hospital grande que se cerró luego de la instalación del IPS. “La finca que se quiso expropiar era la más productiva y eficiente en la que están todas las instalaciones; el corazón de la estancia”, significó.

Colorados y liberales argumentaron que las tierras no cumplen una función social y no están bien explotadas.



