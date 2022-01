Los privilegios constituyen uno de ellos. Desde “el no sabes con quién te metés” hasta: “Para que mandamos si no podemos abusar” hay una retahíla de actitudes, gestos y comportamientos que pretenden darle legitimidad al poder cuando en realidad lo desgastan y terminan con él. La República surgió como contestación de varias de esas actitudes irritantes, despreciables y generadoras de odio. Se estableció un contrato en forma de Constitución y de normas pero no alcanzaron para evitar las tentaciones de echar mano a los privilegios para otorgarse legitimidad antinatural y antidemocrática.