Prieto da ultimátum a funcionarios y están en la mira otras direcciones

Sin la presión de “aguantar” a los recomendados de la Junta Municipal; para asegurar la gobernabilidad de la Municipalidad de Ciudad del Este, el intendente Miguel Prieto Vallejos adelantó que se quedarán solo los mejores y los que quieran trabajar e inició el proceso de selección para reemplazar a los funcionarios despedidos de la División de Catastro y Obras Particulares, salpicados por hechos de corrupción.

Cientos de carpetas de personas interesadas en la función pública se están recibiendo desde el lunes muy temprano, dijo. Aseguró que junto a sus directores se tomaron todo el tiempo para las entrevistas y la revisión de los currículum de todas las personas que fueron hasta la institución, formaron fila y pacientemente esperaron su turno.

“Nos tomamos el tiempo para escuchar a los profesionales. Es un trabajo muy agotador. Lo que queremos es mejorar, cambiar este modelo de gobierno que no ha funcionado, si sirve o no de ejemplo no importa, podemos incluso equivocarnos, lo que no podemos es seguir con la misma práctica”, refirió.

Mencionó que mucha gente amiga, incluso gente que le votó, le envió su currículum por WhatsApp, a su teléfono particular, pero ni siquiera los considero por respeto a los que fueron a formar fila y a presentarse a las entrevistas.

“Ni revisé, ni tuve en cuenta, muchos amigos, gente que trabajó en mi campaña me envió el currículum de sus hijos o de algún familiar, pero no vinieron a formar fila, a aguantar el sol. Muchos de los que vinieron me convencieron”.

VALORAR. Medioambiente es otra dependencia municipal que está en la mira del intendente. Es más, expresó su intención de despedir a todos, dando a entender que también tiene denuncias sobre la calidad de servicio que se presta en esta división.

Aseguró que por lo pudo ver y escuchar de las entrevistas hay muchos valores y talentos en la ciudad con ganas de trabajar y construir una ciudad distinta desde la función pública.

“Le digo a los funcionarios que valoren más su trabajo y me incluyo, somos todos unos privilegiados, porque tenemos trabajo, estamos vivos y el pueblo nos dio esta posibilidad de llevar el pan de cada día en nuestra casa y de hacer algo por nuestra sociedad”.

Prieto volvió a insistir que, de su parte, se acabaron las excusas. “Ahora el que trabaja se queda, el que no quiere, se hace el tontito acá tenemos muchísimo currículum y seguro vamos a recibir más”.

Por su parte, el economista Daniel Pereira Mujica, director General de la Municipalidad, dijo que el Estado debe empezar a captar a los más brillantes para la función pública. “Este país está perdiendo muchos cerebros porque no valora el conocimiento. Con esta administración estamos tratando de captar a los mejores. Estamos encontrando jóvenes brillantes y nos pone contentos porque sabemos que al contar con ellos vamos a seguir mejorando”.

CARPETAS. La convocatoria fue realizada por la Municipalidad a fin de que los interesados presenten sus respectivas carpetas para la selección de profesionales de áreas técnicas a ser incorporados para apuntalar el desarrollo socioambiental y urbanístico del municipio.

Los interesados son recibidos por el propio intendente y los directores. Serán incorporados profesionales titulados universitarios para el sector de Área Urbana y Gestión Ambiental. Los perfiles requeridos son del área de ingeniería civil, arquitectura, topografía, ingeniería agronómica, ingeniería forestal, ingeniería ambiental, derecho además de administración y contabilidad. La selección está relacionada a los desafíos de desarrollo urbanístico de la ciudad y los planes de desarrollo socioambiental. Otros valores requeridos de los profesionales son integridad, capacidad de trabajar en equipo, experiencia en investigaciones, capacidad de liderazgo, además de pericia técnica en su ramo.