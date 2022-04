Participó de una reunión con parlamentarios donde se presentó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que hace un pedido de préstamos de USD 125 millones al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el sistema de agua potable y saneamiento para Ciudad del Este y Presidente Franco, de Alto Paraná.

El jefe comunal conversó con los medios a la salida del encuentro y habló sobre la situación de la oposición de cara a las elecciones generales 2023.

Miguel Prieto afirmó que está en conversación con todos los sectores que buscan la concertación y se refirió a una sola forma de ganarle a la ANR.

"Me doy cuenta de que si queremos de verdad ganar estas elecciones, así como no nos queremos, tenemos que aguantarnos e ir juntos, si no vamos a perder", apuntó.

El escenario político en el que se movilizan los sectores de la oposición enfrenta varias dificultades en el intento de lograr la unidad para el 2023 y no se descartan alianzas, en caso de que la figura de la concertación no logre abrazar a todas las fuerzas.

Sin embargo, lo que está cantado es que no habrá una sola fórmula presidencial que represente a toda la oposición.

La chapa que va tomando mayor definición es la del ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, del Partido Revolucionario Febrerista (PRF), junto con el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

Esta fórmula, respaldada por el llanismo, se enfrentará a Efraín Alegre, presidente del PLRA, el único que no está dispuesto a ceder en su intención de ser candidato. Se maneja que su dupla será una mujer, posiblemente, la ex ministra Soledad Núñez.

La tercera chapa estaría conformada por la candidata Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), la que apoya Miguel Prieto.

Dentro de las fuerzas populares y progresistas está el Frente Guasu, que contiene a los candidatos del sector, que son los senadores Sixto Pereira y Esperanza Martínez.

El 24 de abril se anuncia una candidatura unificada y todo apunta a que será el legislador, líder de Tekojoja, quien deberá bajar propuestas a la mesa de presidente de la oposición.